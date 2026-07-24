Galatasaray'da A-B planı: Bruno ve Brahim Diaz

10 numaraya transfer yapmak isteyen Galatasaray, çalışmalarına devam ediyor. Önemli isimlerin gündeme geldiği Galatasaray'da kritik gelişmeler yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BRUNO FERNANDES BEKLENTİSİ
Galatasaray'da hem yönetim hem de teknik heyet yıldız futbolcu Bruno Fernandes ile Premier Lig devi Manchester United arasındaki görüşmelerin neticesini bekliyor.
YAKINDAN TAKİP
İngiliz ekibiyle yeni kontrat konusunda henüz anlaşmaya varamayan tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar 10 numara transferi için öncelikle bu sürecin tamamlanmasını bekliyor.
Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, 2019-20 sezonunda Sporting Lizbon'dan Manchester United'a 65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
ALTERNATİF İSİM BRAHIM DIAZ
Öte yandan Portekizli yıldızın durumuna göre sarı-kırmızılı kulüpte farklı senaryoların da masada olduğu öğrenildi.
Buna göre eğer 31 yaşındaki oyuncu, kulübüyle yeni kontrat imzalarsa sarı-kırmızılılar Brahim Diaz'da ısrar edecek. 26 yaşındaki Faslı yıldız için de Real Madrid'le pazarlıkların yoğunlaşacağı bildirildi.
Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Real Madrid'de teknik direkteör Mourinho'nun planları arasında yer almayan Diaz'ın ise güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
MUTLAKA 10 NUMARA
Hem Dünya Kupası hem de yapancı kuralı nedeniyle transferde hata yapmak istemeyen Galatasaray'da yetkililer mutlaka kaliteli bir 10 numara alacaklarını belirtti.
Galatasaray'da hem yönetim hem de teknik heyet yıldız futbolcu Bruno Fernandes ile Premier Lig devi Manchester United arasındaki görüşmelerin neticesini bekliyor.
YAKINDAN TAKİP
İngiliz ekibiyle yeni kontrat konusunda henüz anlaşmaya varamayan tecrübeli futbolcunun durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar 10 numara transferi için öncelikle bu sürecin tamamlanmasını bekliyor.
Güncel piyasa değeri 32 milyon Euro olarak gösterilen yıldız futbolcu, 2019-20 sezonunda Sporting Lizbon'dan Manchester United'a 65 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu.
ALTERNATİF İSİM BRAHIM DIAZ
Öte yandan Portekizli yıldızın durumuna göre sarı-kırmızılı kulüpte farklı senaryoların da masada olduğu öğrenildi.
Buna göre eğer 31 yaşındaki oyuncu, kulübüyle yeni kontrat imzalarsa sarı-kırmızılılar Brahim Diaz'da ısrar edecek. 26 yaşındaki Faslı yıldız için de Real Madrid'le pazarlıkların yoğunlaşacağı bildirildi.
Gelecek sezon sözleşmesi bitecek olmasına rağmen Real Madrid'de teknik direkteör Mourinho'nun planları arasında yer almayan Diaz'ın ise güncel piyasa değeri 35 milyon Euro olarak gösteriliyor.
MUTLAKA 10 NUMARA
Hem Dünya Kupası hem de yapancı kuralı nedeniyle transferde hata yapmak istemeyen Galatasaray'da yetkililer mutlaka kaliteli bir 10 numara alacaklarını belirtti.