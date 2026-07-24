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Fenerbahçe'den Adil Demirbağ zirvesi

Savunma hattını güçlendirmek isteyen Fenerbahçe, Konyaspor'un deneyimli stoperi Adil Demirbağ için harekete geçti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 10:22
Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'den Adil Demirbağ zirvesi
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Yeni sezon kadro planlamasını sürdüren Fenerbahçe, yerli rotasyonuna takviye yapmak için çalışmalarını hızlandırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertli yönetimin stoper bölgesi için belirlediği adaylardan birinin Konyaspor forması giyen Adil Demirbağ olduğu belirtildi.

Fenerbahçe transfer komitesinin önümüzdeki hafta yeşil-beyazlı kulübün yöneticileriyle bir araya gelmeyi planladığı kaydedildi.

3.5 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunmacının bonservisi için Konyaspor'a 3.5 milyon euro teklif etmeye hazırlandığı öne sürüldü.

Adil Demirbağ'ın da kariyerine Fenerbahçe'de devam etmeye sıcak baktığı ve sarı-lacivertli formayı giymek istediğini Konyaspor yönetimine ilettiği iddia edildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Konyaspor ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunan Adil, mevcut kontratının son sezonuna girdi. Yeşil-beyazlı kulüp, deneyimli oyuncuyla yaptığı son sözleşme yenilemesini 2024 yılında açıklamıştı.

Fenerbahçe'nin, sözleşme süresinin azalmasını da pazarlıklarda avantaj olarak kullanmayı planladığı ifade edildi.

ADİL DEMİRBAĞ'IN İSTATİSTİKLERİ

Adil Demirbağ, 2025-26 sezonunda Konyaspor formasıyla Süper Lig ve Türkiye Kupası'nda toplam 28 karşılaşmaya çıktı. Bu müsabakaların tamamına ilk 11'de başlayan 28 yaşındaki stoper, 2 gol ve 2 asistlik skor katkısı verdi.

2020 yılından bu yana Konyaspor'da görev yapan Adil, yeşil-beyazlı ekibin formasıyla kariyerinde toplam 176 maça çıkarken 4 gol ve 5 asist üretti. 

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