Archie Brown'a ayrılık izni yok

Fenerbahçe'nin sol beki Archie Brown'u isteyen kulüpler her geçen gün biraz daha artıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Son olarak Premier Lig devi Chelsea, İngiliz futbolcuya kanca atsa da sarı-lacivertli yönetimin bu satışa soğuk baktığı öğrenildi.
Yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe elindeki birçok isimle yolları ayırmayı planlasa da bu listede Brown'un olmadığı bildirildi. Artı 4 kuralına uygunluğu nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da yönetime öğrencisinin satılmaması yönünde rapor verdiği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 12 GOLLÜK KATKI
Geride bırakılan sezonda Fenerbahçe formasıyla lig, kupa ve Avrupa'da 38 maçta terleyen Brown, 5 gol, 7 asistle 12 gole doğrudan etki etti. Güncel piyasa değeri 12 milyon olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcu, salı günü oynanan Gornik Zabrze mücadelesinde ise kadroda olmasına rağmen forma giymedi.
Yabancı kontenjanı nedeniyle Fenerbahçe elindeki birçok isimle yolları ayırmayı planlasa da bu listede Brown'un olmadığı bildirildi. Artı 4 kuralına uygunluğu nedeniyle Teknik Direktör İsmail Kartal'ın da yönetime öğrencisinin satılmaması yönünde rapor verdiği ifade edildi.
GEÇEN SEZON 12 GOLLÜK KATKI
Geride bırakılan sezonda Fenerbahçe formasıyla lig, kupa ve Avrupa'da 38 maçta terleyen Brown, 5 gol, 7 asistle 12 gole doğrudan etki etti. Güncel piyasa değeri 12 milyon olarak gösterilen 24 yaşındaki futbolcu, salı günü oynanan Gornik Zabrze mücadelesinde ise kadroda olmasına rağmen forma giymedi.