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Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu'nda Gornik Zabrze ile oynayacağı rövanş maçını Belçikalı hakem Lothar D'hondt yönetecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 14:00
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Gornik Zabrze-Fenerbahçe maçının hakemi belli oldu!
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UEFA Şampiyonlar Ligi 2. Eleme Turu rövanşında Fenerbahçe'nin Polonya temsilcisi Gornik Zabrze ile oynayacağı karşılaşmanın hakem kadrosu açıklandı. Kritik mücadelede düdük Belçikalı hakem Lothar D'hondt'ta olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla YARDIMCILARI DA BELLİ OLDU

Belçika Futbol Federasyonu'ndan Lothar D'hondt'un yardımcılıklarını Romain Devillers ile Nico Claes üstlenecek. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Bert Verbeke olacak.

VAR'DA BOTERBERG GÖREV YAPACAK

Karşılaşmanın VAR hakemi Jan Boterberg olarak belirlenirken, AVAR görevini Simon Bourdeaud'hui üstlenecek.

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