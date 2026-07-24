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Fenerbahçe'de Livakovic için Olympiakos iddiası

Olympiakos'un, Fenerbahçe'nin kalecisi Dominik Livakovic transferinde Dinamo Zagreb ve diğer taliplerinin önüne geçtiği öne sürüldü

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 00:31
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Livakovic için Olympiakos iddiası
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Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Dominik Livakovic için transferde sürpriz bir gelişme yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Hırvat basınında yer alan ve Germanijak'ın aktardığı bilgilere göre, Livakovic'in transferi için Yunanistan'ın köklü kulüplerinden Olympiakos devreye girdi.

Dominik Livakovic'in menajeri Andy Bara, oyuncunun geleceğini görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Bara'nın öncelikli hedefinin, milli kalecinin eski kulübü Dinamo Zagreb'e dönmesini sağlamak olduğu belirtildi.

Ancak İstanbul'daki görüşmelerden Livakovic'in Dinamo Zagreb'e transferi konusunda net bir sonuç çıkmadı. Öte yandan kalecinin, Dünya Kupası'ndan bu yana yaşadığı sakatlık nedeniyle Zagreb'e giderek tedavi görmesi bekleniyor.

OLYMPIAKOS TRANSFERDE ÖNE GEÇTİ

Haberde yer alan bilgilere göre Olympiakos, Livakovic transferinde şu anda en avantajlı kulüp konumunda.

Yunan ekibinin, Fenerbahçe'nin yaklaşık 5 milyon euroluk bonservis beklentisini karşılamaya hazır olduğu ve Livakovic'in maaş taleplerini de karşılayabileceği ifade edildi.

Olympiakos'ta kesin olarak birinci kaleci olması beklenen Livakovic için transferin önündeki en büyük engel ise sakatlığı olarak gösteriliyor.

SAKATLIĞI BELİRLEYİCİ OLACAK

Livakovic'in sakatlığının ciddi olmadığının ve uzun süre sahalardan uzak kalmayacağının anlaşılması halinde transferin kısa süre içerisinde sonuçlanabileceği belirtildi.

Yunanistan temsilcisinin, kaleci arayışları kapsamında daha önce Dominik Kotarski ile de anıldığı ancak Livakovic'in gündeme gelmesinin ardından Hırvat kaleci için harekete geçtiği kaydedildi.

Dinamo Zagreb'in Livakovic'i kadrosuna katma ihtimali tamamen ortadan kalkmış değil. Ancak son gelişmelerin ardından Hırvat kalecinin Yunanistan'a transfer olma ihtimalinin daha güçlü olduğu belirtiliyor.

Sakatlık durumunun netleşmesinin ardından Livakovic'in geleceğiyle ilgili kararın kısa süre içerisinde verilmesi bekleniyor. Şu an için ise milli kaleci, Olympiakos'a transfer olmaya her zamankinden daha yakın görünüyor.

FENERBAHÇE 6 MİLYON 650 BİN €'YA ALMIŞTI

Fenerbahçe, Dominik Livakovic'i Dinamo Zagreb'den 2023 yazında 6 milyon 650 bin Euro bonservis bedeli karşılığında kadrosuna katmıştı.

GEÇEN SEZON 17 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Dinamo Zagreb'de geçiren 30 yaşındaki file bekçisi, tüm kulvarlarda 17 karşılaşmada forma giydi. Livakovic'in transferinin tamamlanması halinde kariyerine yeniden Hırvatistan'da devam etmesi bekleniyor.

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