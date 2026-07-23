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23 Temmuz
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0-0
23 Temmuz
Zilina-GKS Katowice
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23 Temmuz
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1-0DA
23 Temmuz
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Motherwell-HB Torshavn
1-0DA
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Partizan-Una Strassen
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FCSB-Auda
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23 Temmuz
BATE Borisov-Sion
1-1
23 Temmuz
Santa Coloma-Rapid Wien
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Paide -Zira
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Malisheva-Hibernian
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Alashkert FC-CFR Cluj
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Panevezys-Tobol Kostanay
1-1
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Flora Tallinn-TNS
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HJK-Coleraine
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Tromsoe-H. Kralove
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Beşiktaş'ta yeni transferler siftah yaptı

Beşiktaş'ta yeni transferler Alexander Nübel, Salih Özcan ve İlhan Fakılı, Midtjylland karşılaşmasında ilk 11'de yer aldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 21:14 | Son Güncelleme Tarihi: 23 Temmuz 2026 21:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Beşiktaş'ta yeni transferler siftah yaptı
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UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu ilk maçında Danimarka temsilcisi Midtjylland'ı konuk eden Beşiktaş'ta teknik direktör Vincenzo Italiano, ilk 11'de üç yeni transfere şans verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalyan çalıştırıcı, Alman kaleci Alexander Nübel, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı'yı Midtjylland karşısında sahaya sürdü.

Siyah-beyazlı futbol takımı, sezonun ilk resmi maçında Midtjylland karşısına kalede Nübel ile çıktı.

Beşiktaş ile ilk resmi maçına çıkan 48 yaşındaki teknik adam, savunma dörtlüsünü Amir Murillo, Tiago Djalo, Emirhan Topçu ve Rıdvan Yılmaz ile kurdu.

Orta sahada Salih Özcan, Orkun Kökçü ve Junior Olaitan üçlüsünü görevlendiren Italiano, hücumun sağında Vaclav Cerny, solunda İlhan Fakılı ve gole en yakın noktada ise Hyeon-gyu Oh'a formayı teslim etti.

Beşiktaş'ta yedek kulübesinde ise Doğan Alemdar, Amir Hadziahmetovic, Milot Rashica, Kartal Kayra Yılmaz, Kassoum Ouattara, Emmanuel Agbadou, Taylan Bulut, Mustafa Erhan Hekimoğlu, Devrim Şahin, Cumali Gürsel, Ahmet Sami Bircan ve Semih Kılıçsoy şans bekledi.

Yeni transferler ilk 11'de

Beşiktaş'ta üç yeni transfer, Midtjylland önünde ilk resmi maçlarına çıktı.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Vincenzo Italiano, kaleci Alexander Nübel, orta saha oyuncusu Salih Özcan ve sol kanat İlhan Fakılı'ya Danimarka takımı karşısında forma verdi.

Beşiktaş'ın diğer transferleri Doğan Alemdar ile sol bek Kassoum Ouattara ise yedek kulübesinde İtalyan teknik adamdan şans bekledi.

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