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Guardiola'nın maaş talebi İtalya'yı zorluyor

İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için Pep Guardiola ile görüşmeler gerçekleştirildi. İspanyol çalıştırıcının yıllık 20 milyon euro talep ettiği, federasyonun ise en fazla 10 milyon euroya çıkabildiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 23 Temmuz 2026 16:07
Haber: Sporx.com dış haberler
Guardiola'nın maaş talebi İtalya'yı zorluyor
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  Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İtalya Milli Takımı'nın teknik direktörlüğü için gündeme gelen Pep Guardiola'nın maaş talebinin anlaşma sürecini zorlaştırdığı öne sürüldü.

İtalya Futbol Federasyonu Başkanı Giovanni Malago, Guardiola ile görüşmeler yapıldığını doğrularken henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmadığını açıkladı. Malagò, İspanyol teknik adam için bütçe konusunda bazı istisnalar yapılabileceğini de belirtti.

20 MİLYON EURO TALEP ETTİ

La Gazzetta dello Sport'taki habere göre Guardiola, İtalya Milli Takımı'nın başına geçmek için yıllık 20 milyon euro maaş talep etti.

FIGC'nin ödeyebileceği en yüksek tutarın yaklaşık 10 milyon avro olduğu ve taraflar arasında önemli bir mali fark bulunduğu aktarıldı.

BARSELONA'DA GÖRÜŞME

FIGC Teknik Direktörü ve Club Italia Başkanı Paolo Maldini ile danışmanı Leonardo'nun, Guardiola ile Barselona'da yüz yüze görüştüğü bildirildi.

İtalya cephesinin projesini İspanyol çalıştırıcıya aktardığı ve Guardiola'dan gelecek kararı beklediği ifade edildi.

DİNLENMEK İSTİYOR

Guardiola'nın Manchester City'den ayrılmasının ardından bir süre dinlenmek istediğini daha önce dile getirmesi de anlaşma ihtimalini azaltan unsurlar arasında gösterildi.

İtalyan basınında, yüksek maaş talebinin Guardiola'nın görevi şu aşamada kabul etmek istemediğinin bir işareti olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

MALİ KONULAR GÖRÜŞÜLECEK

İtalya futbolunun yöneticilerinin, Serie A kulüpleriyle gerçekleştirilecek toplantıda milli takım projesini ve teknik direktörlük sürecini değerlendirmesi bekleniyor.

Guardiola konusunda kısa süre içinde resmî bir karar açıklanacağına ilişkin kesin bilgi bulunmuyor.

ALTERNATİFLER PIRLO VE MANCINI

Guardiola ile anlaşma sağlanamaması durumunda Andrea Pirlo ve Roberto Mancini'nin öne çıkan alternatifler arasında yer aldığı belirtildi.

Antonio Conte'nin de değerlendirilen isimlerden biri olduğu öne sürüldü.

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