Beşiktaş'ta Salah gelişmesi!

Muhammed Salah'ın transferi için girişimlerine devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.
BEŞİKTAŞ İÇİN İNDİRİM
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, cuma günü Muhammed Salah transferini tamamlamak için büyük çaba ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Winwin'de yer alan habere göre, Muhammed Salah'ın menajeri Rami Abbas, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması için komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.
Beşiktaş, sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve anlaşmayı sonuçlandırmak için Muhammed Salah'ın menajeriyle komisyon detaylarının netleşmesini bekliyor.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.
KISA SÜREDE SONUÇ BEKLENİYOR
Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a transferiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
BEŞİKTAŞ İÇİN İNDİRİM
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, cuma günü Muhammed Salah transferini tamamlamak için büyük çaba ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Winwin'de yer alan habere göre, Muhammed Salah'ın menajeri Rami Abbas, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması için komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.
Beşiktaş, sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve anlaşmayı sonuçlandırmak için Muhammed Salah'ın menajeriyle komisyon detaylarının netleşmesini bekliyor.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.
KISA SÜREDE SONUÇ BEKLENİYOR
Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a transferiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.