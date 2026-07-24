24 Temmuz
Galatasaray-Monza
21:00
24 Temmuz
Radomiak Radom-Wieczysta
19:00
24 Temmuz
Pogon Szczecin-Legia Warszawa
21:30
24 Temmuz
Como-Paris FC
2-2
24 Temmuz
Al Ahli-V. Guimaraes
12:30
24 Temmuz
Udinese-Swansea City
0-1DA
24 Temmuz
Wolfsburg-Lyon
15:00
24 Temmuz
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
15:00
24 Temmuz
Eyüpspor-İstanbulspor
18:00
24 Temmuz
Rosenborg-M. United
19:00
24 Temmuz
Royal Antwerp-Olympiakos
20:00
24 Temmuz
Osasuna-Racing Santander
20:30

Beşiktaş'ta Salah gelişmesi!

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerine devam ettiği Muhammed Salah ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Muhammed Salah'ın menajeri Rami Abbas, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması için komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti. Beşiktaş, komisyon detaylarının netleşmesini bekliyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 14:19 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 14:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'ta Salah gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Muhammed Salah'ın transferi için girişimlerine devam eden Beşiktaş'ta önemli bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ İÇİN İNDİRİM

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, cuma günü Muhammed Salah transferini tamamlamak için büyük çaba ortaya koydu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Winwin'de yer alan habere göre, Muhammed Salah'ın menajeri Rami Abbas, oyuncunun Beşiktaş'a transferinin tamamlanması için komisyon ücretinde indirime gitmeyi kabul etti.

Beşiktaş, sözleşme imzalamaya hazırlanıyor ve anlaşmayı sonuçlandırmak için Muhammed Salah'ın menajeriyle komisyon detaylarının netleşmesini bekliyor.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.

KISA SÜREDE SONUÇ BEKLENİYOR

Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a transferiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.