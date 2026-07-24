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Sassuolo, Kristjan Asllani ile ilgileniyor

Sassuolo, Beşiktaş'taki kiralık döneminin ardından Inter'e geri dönen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Kristjan Asllani ile ilgileniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 15:16
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: bjk.com.tr
Sassuolo, Kristjan Asllani ile ilgileniyor
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Beşiktaş, Arnavut orta saha oyuncusunun satın alma opsiyonunu kullanmadı ve Asllani, Inter'e geri döndü. Ancak Inter de yeni sezonda Asllani'yi kadrosunda düşünmüyor.

SASSUOLO İSTİYOR

Corriere dello Sport'ta yer alan habere göre, Serie A ekiplerinden Sassuolo, Asllani ile ilgileniyor.

Sassuolo'nun Asllani için kiralık transfer seçeneği üzerinde durduğu, Inter'in ise Arnavut futbolcuyu kalıcı olarak göndermek istediği ve 10 milyon euro bonservis belirlediği yazıldı. Asllani'nin bu nedenle şu aşamada Sassuolo'ya transferinin belirsiz olduğu kaydedildi.

BEŞİKTAŞ'TA NE YAPTI?

Beşiktaş'ta geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giyen Kristjan Asllani, siyah-beyazlılarda 17 maçta 2 gol attı ve 2 asist yaptı.

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