Clippers, Bennedict Mathurin için sign-and-trade seçeneğine açık

Los Angeles Clippers, kısıtlı serbest oyuncu konumundaki Bennedict Mathurin'i takımda tutmak istese de doğru teklifin gelmesi halinde oyuncuyu sign-and-trade yöntemiyle göndermeye açık. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE NBA muhabiri Jake Fischer'ın perşembe günü aktardığı bilgilere göre Los Angeles, Mathurin'i içeren bir sign-and-trade anlaşmasına aracılık etmeyi değerlendirmeye hazır. Bu yaklaşım, Denver Nuggets'ın kısıtlı serbest oyuncu Payton Watson için benzer senaryoları görüşmeye açık olmasıyla paralellik gösteriyor.
Fischer, Clippers'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusunu takımda tutmayı umduğunu ancak her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmanın ortaya çıkması halinde Mathurin'i başka bir takıma göndermeyi değerlendireceğini belirtti.
Mathurin, dört yıl ve 29.9 milyon dolar değerindeki çaylak kontratını tamamlamasının ardından kısıtlı serbest oyuncu piyasasına çıktı. Clippers, oyuncunun kısıtlı serbest oyuncu haklarını elinde bulundurduğu için Mathurin'in başka bir takımla imzalayacağı teklif formunu karşılayabilir veya farklı bir kulüple sign-and-trade anlaşması üzerinde görüşebilir.
Draftın eski altıncı sıra seçimi olan Mathurin, 2025-26 sezonunda Indiana Pacers'tan Los Angeles'a takas edilmesine rağmen skorer kimliğini geliştirmeyi sürdürdü. Sezon boyunca iki takımla toplam 54 karşılaşmada görev yapan Mathurin, maç başına 30.0 dakikada 17.6 sayı, 5.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 43.0, serbest atış çizgisinden ise yüzde 86.9 isabetle oynadı.
Mathurin'in üretimi, Los Angeles'a geldikten sonra da istikrarlı şekilde devam etti. Clippers formasıyla biri ilk beş olmak üzere 26 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, maç başına 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 2.5 asist üretti.
Üç sayı yüzdesi, maç başına 3.2 denemede yüzde 20.7'ye kadar gerilese de potaya agresif şekilde gitmeyi sürdürdü. İki sayılık atışlarında yüzde 50.2 isabet oranı yakalayan Mathurin, maç başına 7.3 kez serbest atış çizgisine giderken bu atışların yüzde 85.8'ini sayıya çevirdi.
Mathurin, NBA'deki dört sezonunun ikisinde sayı ortalamasını artırmayı başardı. Kariyerinde çıktığı 263 normal sezon maçında 16.2 sayı, 4.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına sahip olan oyuncunun, faul alarak serbest atış çizgisine gidebilme özelliği hücumdaki en güvenilir silahlarından biri olmayı sürdürdü.
Clippers, kısa vadede rekabetçi kalma hedefi ile uzun vadeli kadro esnekliği arasında denge kurmaya çalışırken önemli bir karar vermek zorunda.
Los Angeles, geçtiğimiz sezonu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle tamamlayarak Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırayı aldı ancak Play-In Turnuvası'nda elenerek doğrudan play-off bileti elde edemedi.
Clippers ayrıca kadronun diğer bölgelerinde de önemli belirsizliklerin bulunduğu bir yaz dönemine giriyor. Kawhi Leonard halen organizasyonda yer alırken, Toronto Raptors'a yapılması konusunda anlaşmaya varılan takası, NBA'in Leonard'ın 2021 tarihli sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Clippers hakkında yürüttüğü soruşturma nedeniyle beklemede bulunuyor.
Fischer, Clippers'ın 24 yaşındaki kanat oyuncusunu takımda tutmayı umduğunu ancak her iki tarafın da çıkarına olacak bir anlaşmanın ortaya çıkması halinde Mathurin'i başka bir takıma göndermeyi değerlendireceğini belirtti.
Mathurin, dört yıl ve 29.9 milyon dolar değerindeki çaylak kontratını tamamlamasının ardından kısıtlı serbest oyuncu piyasasına çıktı. Clippers, oyuncunun kısıtlı serbest oyuncu haklarını elinde bulundurduğu için Mathurin'in başka bir takımla imzalayacağı teklif formunu karşılayabilir veya farklı bir kulüple sign-and-trade anlaşması üzerinde görüşebilir.
Draftın eski altıncı sıra seçimi olan Mathurin, 2025-26 sezonunda Indiana Pacers'tan Los Angeles'a takas edilmesine rağmen skorer kimliğini geliştirmeyi sürdürdü. Sezon boyunca iki takımla toplam 54 karşılaşmada görev yapan Mathurin, maç başına 30.0 dakikada 17.6 sayı, 5.4 ribaund ve 2.4 asist ortalamaları yakaladı. Saha içinden yüzde 43.0, serbest atış çizgisinden ise yüzde 86.9 isabetle oynadı.
Mathurin'in üretimi, Los Angeles'a geldikten sonra da istikrarlı şekilde devam etti. Clippers formasıyla biri ilk beş olmak üzere 26 karşılaşmaya çıkan genç oyuncu, maç başına 17.4 sayı, 5.5 ribaund ve 2.5 asist üretti.
Üç sayı yüzdesi, maç başına 3.2 denemede yüzde 20.7'ye kadar gerilese de potaya agresif şekilde gitmeyi sürdürdü. İki sayılık atışlarında yüzde 50.2 isabet oranı yakalayan Mathurin, maç başına 7.3 kez serbest atış çizgisine giderken bu atışların yüzde 85.8'ini sayıya çevirdi.
Mathurin, NBA'deki dört sezonunun ikisinde sayı ortalamasını artırmayı başardı. Kariyerinde çıktığı 263 normal sezon maçında 16.2 sayı, 4.7 ribaund ve 1.9 asist ortalamalarına sahip olan oyuncunun, faul alarak serbest atış çizgisine gidebilme özelliği hücumdaki en güvenilir silahlarından biri olmayı sürdürdü.
Clippers, kısa vadede rekabetçi kalma hedefi ile uzun vadeli kadro esnekliği arasında denge kurmaya çalışırken önemli bir karar vermek zorunda.
Los Angeles, geçtiğimiz sezonu 42 galibiyet ve 40 mağlubiyetle tamamlayarak Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırayı aldı ancak Play-In Turnuvası'nda elenerek doğrudan play-off bileti elde edemedi.
Clippers ayrıca kadronun diğer bölgelerinde de önemli belirsizliklerin bulunduğu bir yaz dönemine giriyor. Kawhi Leonard halen organizasyonda yer alırken, Toronto Raptors'a yapılması konusunda anlaşmaya varılan takası, NBA'in Leonard'ın 2021 tarihli sponsorluk anlaşmasıyla ilgili Clippers hakkında yürüttüğü soruşturma nedeniyle beklemede bulunuyor.