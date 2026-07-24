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Beşiktaş'ta Şan Ökten için anma töreni düzenlendi

Beşiktaş'ın eski yöneticilerinden Şan Ökten, kabri başında anıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 16:44
Haber: AA, Fotoğraf: bjk.com.tr
Beşiktaş'ta Şan Ökten için anma töreni düzenlendi
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Beşiktaş Kulübünün eski yöneticilerinden Şan Ökten için Nakkaştepe Mezarlığı'ndaki kabri başında anma töreni düzenlendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Şan Ökten'in vefatının 39. yılında gerçekleştirilen törene kulübün genel sekreteri Uğur Fora, divan kurulu başkanı Ahmet Ürkmezgil, denetim kurulu başkanı Gökhan Tiryaki, disiplin kurulu başkanı Devrim Alparslan, üyelik ve sicil kurulu başkanı Sefa Bağcı, kurul üyeleri, Ökten'in ailesi ve yakınları katıldı.

Anma töreni okunan duaların ardından sona erdi.

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