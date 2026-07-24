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Enzo Maresca'dan Pep Guardiola için övgü!

Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, düzenlenen basın toplantısında konuştu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 17:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Enzo Maresca'dan Pep Guardiola için övgü!
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Manchester City'nin yeni teknik direktörü Enzo Maresca, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "KENDİMİ YENİDEN EVİMDE HİSSEDİYORUM"

Daha önce Manchester City Akademisi'nde görev yapan ve ardından Pep Guardiola'nın yardımcısı olarak kulübün tarihi üçleme (Treble) sezonunda yer alan Maresca, Etihad Stadı'na üçüncü kez dönmenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını söyledi.

"Kendimi yeniden evimde hissediyorum ve çok mutluyum. İlk günden itibaren hissettiklerim harikaydı. Burada olduğum için gerçekten mutluyum." dedi.

"GUARDIOLA'NIN YERİNİ ALMAK BÜYÜK BİR ONUR"

Pep Guardiola'nın görevde geçirdiği 10 yılda Manchester City'ye 20 kupa kazandırmasının ardından takımın başına geçen Maresca, böylesine başarılı bir teknik adamın ardından göreve gelmenin kendisi için büyük bir onur olduğunu belirtti.

"Her şeyden önce bu benim için büyük bir ayrıcalık. Kulübün beni bu görev için seçmesi benim adıma büyük bir onur."

"Pep'i son 20-25 yılın dünyanın en iyi teknik direktörü olarak görüyorum. Onun ardından göreve gelmek elbette büyük bir meydan okuma ama aynı zamanda çok güzel ve büyük bir ayrıcalık."

"FERGUSON VE WENGER SONRASI YAŞANANLAR ORTADA"

Görevin zorluklarının farkında olduğunu vurgulayan Maresca, uzun yıllar aynı kulüpte çalışan teknik adamların ardından yaşanan geçiş süreçlerine dikkat çekti.

"Uzun yıllar aynı kulüpte görev yapan teknik direktörlerden sonra işler her zaman biraz zor olur. Sir Alex Ferguson'dan sonra da böyle oldu, Arsene Wenger'den sonra da... Benim hedefim kulüp, taraftarlar ve herkes için doğru şeyleri yapmak."

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