İtalya'da sürpriz: Andrea Pirlo

Birleşik Arap Emirlikleri ekibi United FC'nn teknik direktörü Andrea Pirlo, önümüzdeki dönemde İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeye oldukça yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Pep Guardiola'nın teklifi reddetmesinin ardından Paolo Maldini ve Leonardo'nun gözü doğrudan Pirlo'ya çevrildi.
İtalya Futbol Federasyonu, modern futbola yatkın, tavsiye ve yönlendirmelere açık, daha genç bir teknik direktör tercih olarak Pirlo'yu tercih etti.
Pirlo'nun 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanan bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
2022/23'TE KARAGÜMRÜK'TEYDİ
Teknik direktörlük kariyerine Juventus'ta başlayan Andrea Pirlo, 2022/23 sezonunda Fatih Karagümrük'ü çalıştırmış ve 34 maçta 1.29 puan ortalaması yakalamıştı.
Pirlo, Karagümrük sonrası Sampdoria ve United FC takımlarında görev aldı.
İtalya Futbol Federasyonu, modern futbola yatkın, tavsiye ve yönlendirmelere açık, daha genç bir teknik direktör tercih olarak Pirlo'yu tercih etti.
Pirlo'nun 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanan bir sözleşme imzalaması bekleniyor.
2022/23'TE KARAGÜMRÜK'TEYDİ
Teknik direktörlük kariyerine Juventus'ta başlayan Andrea Pirlo, 2022/23 sezonunda Fatih Karagümrük'ü çalıştırmış ve 34 maçta 1.29 puan ortalaması yakalamıştı.
Pirlo, Karagümrük sonrası Sampdoria ve United FC takımlarında görev aldı.