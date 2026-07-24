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İtalya'da sürpriz: Andrea Pirlo

Pep Guardiola ile anlaşamayan İtalya Futbol Federasyonu, milli takım teknik direktörlük görevi için Andrea Pirlo ile el sıkıştı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 16:56 | Son Güncelleme Tarihi: 24 Temmuz 2026 16:57
Haber: Sporx.com dış haberler
İtalya'da sürpriz: Andrea Pirlo
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Birleşik Arap Emirlikleri ekibi United FC'nn teknik direktörü Andrea Pirlo, önümüzdeki dönemde İtalya Milli Takımı'nın başına geçmeye oldukça yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla La Gazzetta dello Sport'un haberine göre, Pep Guardiola'nın teklifi reddetmesinin ardından Paolo Maldini ve Leonardo'nun gözü doğrudan Pirlo'ya çevrildi.

İtalya Futbol Federasyonu, modern futbola yatkın, tavsiye ve yönlendirmelere açık, daha genç bir teknik direktör tercih olarak Pirlo'yu tercih etti.

Pirlo'nun 2030 Dünya Kupası'na kadar uzanan bir sözleşme imzalaması bekleniyor.

2022/23'TE KARAGÜMRÜK'TEYDİ

Teknik direktörlük kariyerine Juventus'ta başlayan Andrea Pirlo, 2022/23 sezonunda Fatih Karagümrük'ü çalıştırmış ve 34 maçta 1.29 puan ortalaması yakalamıştı.

Pirlo, Karagümrük sonrası Sampdoria ve United FC takımlarında görev aldı.

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