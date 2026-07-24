Almanya Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü olarak tanıtıldığı belirtilen Jürgen Klopp, ilk basın toplantısında Almanya Futbol Federasyonuna ve ülke basınına önemli mesajlar verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Eski Liverpool Teknik Direktörü, görevden alınmak istenmesi veya kendisine duyulan güvenin ortadan kalkması durumunda tazminat talep etmeden ayrılacağını açıkladı.
"TAZMİNAT ALMADAN GİDERİM"
Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Klopp, şu ifadeleri kullandı:
"Bu benim için büyük bir onur ve bunun karşılığında çok iyi bir maaş alıyorum. Ancak artık beni istemediğinizi söylediğiniz gün, tazminat almadan giderim. DFB, 'Böyle devam edemeyiz' derse giderim."
Klopp, ailesinin özel hayatının da korunması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak uygunsuz davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız, bunu açıkça belirtmek isterim ki o zaman da giderim."
"İŞİMLE İLGİLİ KONULARDA ELEŞTİRİN"
Eleştiriye açık olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, basından yalnızca futbol üzerinden değerlendirme yapılmasını istedi.
"Tek istediğim şey şu: Bir şey işe yararsa veya yaramazsa beni eleştirin. Bir şey işe yararsa beni fazla övmenize gerek yok. Bir şey işe yaramazsa bunun üzerinde çalışmaktan memnuniyet duyarım."
Klopp, kendisine yönelik değerlendirmelerin yalnızca görevine ilişkin olması gerektiğini belirtti:
"Tek yapmanız gereken her şeyin işimle ilgili olduğuna inanmanız. Jürgen Klopp'un milli takımdan sonra bir kariyeri yok. İdeal olarak bu, profesyonel hayatımın zirvesi."
"DOĞRU HABER HIZLI HABERDEN ÖNEMLİ"
Basındaki haberlerin hızdan önce doğruluk esasına dayanmasını isteyen Klopp, "Haber yaparken 'hızlı' olmaktan ziyade 'doğru' olmaya öncelik vermemiz faydalı olur." dedi.
Deneyimli çalıştırıcı, görevi kişisel hedefleri için kabul etmediğini de dile getirdi.
"Bu görevi kendim için değil, sizin için üstleniyorum."
NAGELSMANN VE TUCHEL VURGUSU
Klopp, kendisinden önce görev yapan teknik adamlara yönelik kamuoyu yaklaşımını bildiğini ancak buna rağmen görevi kabul ettiğini söyledi.
"Julian Nagelsmann'a nasıl davrandığınızı görmeme rağmen bu işi kabul ediyorum. Thomas Tuchel'e nasıl davrandığınızı görmeme rağmen bu işi kabul ediyorum."
Nagelsmann'a büyük saygı duyduğunu belirten Klopp, "Julian Nagelsmann'a büyük saygı duyuyorum. Ayrıldığı gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Bunu yaşamamayı tercih ederdim ama oldu. Julian'a her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Klopp, görev süresine ilişkin yaklaşımını ise şu sözlerle özetledi:
"Eğer başa çıkamazsam, tazminat almadan Alman Milli Takımı'ndan ayrılırım. Ama ailemi rahat bırakmazsanız, ben de ayrılırım. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa eleştirin."
"TAZMİNAT ALMADAN GİDERİM"
Almanya Milli Takımı'nı çalıştırmanın kendisi için büyük bir onur olduğunu söyleyen Klopp, şu ifadeleri kullandı:
"Bu benim için büyük bir onur ve bunun karşılığında çok iyi bir maaş alıyorum. Ancak artık beni istemediğinizi söylediğiniz gün, tazminat almadan giderim. DFB, 'Böyle devam edemeyiz' derse giderim."
Klopp, ailesinin özel hayatının da korunması gerektiğini belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:
"Ancak uygunsuz davranır ve ailemi rahat bırakmazsanız, bunu açıkça belirtmek isterim ki o zaman da giderim."
"İŞİMLE İLGİLİ KONULARDA ELEŞTİRİN"
Eleştiriye açık olduğunu vurgulayan Alman teknik adam, basından yalnızca futbol üzerinden değerlendirme yapılmasını istedi.
"Tek istediğim şey şu: Bir şey işe yararsa veya yaramazsa beni eleştirin. Bir şey işe yararsa beni fazla övmenize gerek yok. Bir şey işe yaramazsa bunun üzerinde çalışmaktan memnuniyet duyarım."
Klopp, kendisine yönelik değerlendirmelerin yalnızca görevine ilişkin olması gerektiğini belirtti:
"Tek yapmanız gereken her şeyin işimle ilgili olduğuna inanmanız. Jürgen Klopp'un milli takımdan sonra bir kariyeri yok. İdeal olarak bu, profesyonel hayatımın zirvesi."
"DOĞRU HABER HIZLI HABERDEN ÖNEMLİ"
Basındaki haberlerin hızdan önce doğruluk esasına dayanmasını isteyen Klopp, "Haber yaparken 'hızlı' olmaktan ziyade 'doğru' olmaya öncelik vermemiz faydalı olur." dedi.
Deneyimli çalıştırıcı, görevi kişisel hedefleri için kabul etmediğini de dile getirdi.
"Bu görevi kendim için değil, sizin için üstleniyorum."
NAGELSMANN VE TUCHEL VURGUSU
Klopp, kendisinden önce görev yapan teknik adamlara yönelik kamuoyu yaklaşımını bildiğini ancak buna rağmen görevi kabul ettiğini söyledi.
"Julian Nagelsmann'a nasıl davrandığınızı görmeme rağmen bu işi kabul ediyorum. Thomas Tuchel'e nasıl davrandığınızı görmeme rağmen bu işi kabul ediyorum."
Nagelsmann'a büyük saygı duyduğunu belirten Klopp, "Julian Nagelsmann'a büyük saygı duyuyorum. Ayrıldığı gün hayatımın en kötü günlerinden biriydi. Bunu yaşamamayı tercih ederdim ama oldu. Julian'a her şeyin en iyisini diliyorum." ifadelerini kullandı.
Klopp, görev süresine ilişkin yaklaşımını ise şu sözlerle özetledi:
"Eğer başa çıkamazsam, tazminat almadan Alman Milli Takımı'ndan ayrılırım. Ama ailemi rahat bırakmazsanız, ben de ayrılırım. Bir şeyler yolunda gitmiyorsa eleştirin."