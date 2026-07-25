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Galatasaray'da Jamal Musiala planı!

Galatasaray, Bayern Münih'in yıldızı Jamal Musiala'yı gözüne kestirdi. Cimbom, Alman yıldızın durumunu yakından takip ediyor. Bayern Münih'te ilk 11'deki yeri zora giren 23 yaşındaki orta sahanın peşini bırakmayan Aslan, Osimhen ve İcardi gibi bir operasyon peşinde.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 10:36
Haber: Sabah, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'da Jamal Musiala planı!
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Dursun Özbek başkanlığındaki Galatasaray, geçtiğimiz sezonlarda transfer döneminin son günlerinde bombaları patlatmış, fırsat olarak İcardi ve Osimhen gibi dünya yıldızlarını kadrosuna katmıştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların bu transfer döneminde gözü Bayern Münih'in starı Jamal Musiala'nın üzerinde…

Bir sene önce sol ayak bileği kırılan Musiala'nın sahalara dönüşü 6 ayı buldu. Form tutmakta zorlanan Alman yıldız, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda beklenen performansı sergileyemedi. Faslı 10 numara Saibari transferiyle Musiala'nın ilk 11'deki formaşansı tehlikeye girdi ve Bayern Münih'teki geleceği tartışılmaya başlandı.

Sarı-kırmızılılar, ağustos ayınınsonunda kiralama fırsatı doğarsa, +4 kontenjana uyan 2003 doğumlu Musiala'ya olumlu yaklaşıyor.

10 numara dışında sol açıkta da görev yapabilen Alman yıldız, geçen sezonu 5 gol-6 asistle tamamladı.

SÖZLEŞMESİ 2030'DA BİTECEK

Jamal Musiala'nın Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2030'da sona erecek. Alman yıldızın güncel piyasa değeri 100 milyon Euro olarak gösteriliyor.

Jamal Musiala, on numaranın yanı sıra merkez orta saha ve sol kanat bölgelerinde de forma giyebiliyor.

200 BİN EURO'YA İMZA

Southampton altyapısında yetişen Jamal Musiala daha sonra Chelsea altyapısında oynadı. Bayern Münih, 2019-2020 sezonunda Jamal Musiala transferi için 200 bin Euro bonservis bedeli ödedi. 

 

 

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