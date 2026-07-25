Fenerbahçe ve Kasımpaşa'dan TFF'ye yeni teklif

Trendyol Süper Lig'in yeni sezonu öncesi en çok tartışılan konu olan yabancı kuralında Fenerbahçe'den yeni hamle... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Galatasaray ile birlikte '10 artı 4' kuralının değişmesini isteyen ancak TFF'yi ikna edemeyen sarı-lacivertliler farklı bir öneri sunma kararı aldı.
Fenerbahçe yönetimi, Kasımpaşa ile birlikte TFF'ye giderek 'Artı 4' yabancı kuralındaki "2004 ve sonrası doğumlu oyuncular" kuralının 2002 ve sonrası olarak değiştirilmesini teklif edecek.
Bu öneri kabul görürse yabancı kuralındaki kontenjan 23'ten 25 yaşa çıkacak.
Fenerbahçe yönetimi, Kasımpaşa ile birlikte TFF'ye giderek 'Artı 4' yabancı kuralındaki "2004 ve sonrası doğumlu oyuncular" kuralının 2002 ve sonrası olarak değiştirilmesini teklif edecek.
Bu öneri kabul görürse yabancı kuralındaki kontenjan 23'ten 25 yaşa çıkacak.