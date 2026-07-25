Leipzig'den Real Madrid'e Diomande yanıtı!

Real Madrid, RB Leipzig'in genç yıldızı Yan Diomande için harekete geçti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE The Athletic'in haberine göre; İspanyol devi, 19 yaşındaki Fildişi Sahilli kanat oyuncusunun transferi için RB Leipzig ile resmi görüşmelere başladı.
Haberde, Real Madrid'in bu transferi özellikle Brahim Diaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı değerlendirdiği belirtildi. Ancak Brahim Diaz'ın ayrılmayı düşünmediği ve kariyerine Madrid ekibinde devam etmek istediği aktarıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Real Madrid, Yan Diomande için 90 milyon euro + 10 milyon euro bonus içeren toplam 100 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak RB Leipzig, bu teklifi geri çevirdi.
Haberde, Alman ekibinin genç yıldız için 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 36 maça çıkan Diomande, 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.
Haberde, Real Madrid'in bu transferi özellikle Brahim Diaz'ın takımdan ayrılma ihtimaline karşı değerlendirdiği belirtildi. Ancak Brahim Diaz'ın ayrılmayı düşünmediği ve kariyerine Madrid ekibinde devam etmek istediği aktarıldı.
Fabrizio Romano'nun haberine göre ise Real Madrid, Yan Diomande için 90 milyon euro + 10 milyon euro bonus içeren toplam 100 milyon euroluk bir teklif sundu. Ancak RB Leipzig, bu teklifi geri çevirdi.
Haberde, Alman ekibinin genç yıldız için 100 milyon euronun üzerinde bir bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
PERFORMANSI
Geçtiğimiz sezon Leipzig formasıyla 36 maça çıkan Diomande, 13 gol 9 asistlik performans sergiledi.