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Milli para atıcılardan Dünya Kupası'nda iki madalya

Milli para atıcılar, Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda bir altın ve bir gümüş madalya kazandı. Muharrem Korhan Yamaç şampiyon olurken kadın havalı tüfek takımı kürsünün ikinci basamağına çıktı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 23:37
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Milli para atıcılardan Dünya Kupası'nda iki madalya
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Milli para atıcılar, Sırbistan'da düzenlenen WSPS Para Atıcılık Dünya Kupası'nda birer altın ve gümüş madalya elde etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Atıcılık Federasyonundan yapılan açıklamaya göre organizasyon, Novi Sad kentinde gerçekleştirildi.

MUHARREM KORHAN YAMAÇ'TAN ALTIN MADALYA

Muharrem Korhan Yamaç, 25 metre tabanca erkekler P3 SH1 kategorisinde mücadele etti.

Milli sporcu, sergilediği performansla altın madalyanın sahibi oldu.

KADIN TAKIMI İKİNCİ OLDU

10 metre havalı tüfek kadınlar R2 SH1 takım yarışmasında Suzan Çevik, Büşra Sınırgeç ve Eylül Deniz Bıdak Türkiye'yi temsil etti.

Milli sporcular, bireysel skorlarının toplamıyla gümüş madalya kazandı.

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