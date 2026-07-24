Türkiye, Bulgaristan'a set vermeden kazandı

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Kosova'da düzenlenen organizasyonun grup etabındaki dördüncü karşılaşmasında Bulgaristan'ı 25-14, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 4'te 4 yapmayı başardı.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, grup etabındaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, grup etabındaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.