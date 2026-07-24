24 Temmuz
Galatasaray-Monza
0-141'
24 Temmuz
Radomiak Radom-Wieczysta
2-1
24 Temmuz
Pogon Szczecin-Legia Warszawa
0-18'
24 Temmuz
Como-Paris FC
2-2
24 Temmuz
Al Ahli-V. Guimaraes
1-3
24 Temmuz
Udinese-Swansea City
0-2
24 Temmuz
Wolfsburg-Lyon
0-2
24 Temmuz
Kasımpaşa-Gençlerbirliği
3-0
24 Temmuz
Eyüpspor-İstanbulspor
2-0
24 Temmuz
Rosenborg-M. United
0-5
24 Temmuz
Royal Antwerp-Olympiakos
20:00
24 Temmuz
Osasuna-Racing Santander
0-053'

Türkiye, Bulgaristan'a set vermeden kazandı

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 mağlup etti.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 21:35
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Türkiye, Bulgaristan'a set vermeden kazandı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, Balkan Şampiyonası'ndaki dördüncü maçında Bulgaristan'ı 3-0 yendi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ay-yıldızlı ekip, Kosova'da düzenlenen organizasyonun grup etabındaki dördüncü karşılaşmasında Bulgaristan'ı 25-14, 25-15 ve 25-19'luk setlerle 3-0 mağlup ederek turnuvada 4'te 4 yapmayı başardı.

17 Yaş Altı Kadın Milli Voleybol Takımı, grup etabındaki beşinci ve son maçında yarın TSİ 17.00'de Arnavutluk ile karşı karşıya gelecek.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.