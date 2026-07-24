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Çorum FK, Andrei Borza transferini duyurdu!

Çorum FK, Andrei Borza ile 4+1 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 24 Temmuz 2026 20:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Çorum FK, Andrei Borza transferini duyurdu!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Arca Çorum FK, Rumen milli futbolcu Andrei Borza'yı kadrosuna kattı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 21 yaşındaki sol bek oyuncusu ile 4+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Borza'nın Romanya Gheorghe Hagi Akademisi'nde yetiştiği ve ülkesinde "wonderkid" (harika çocuk) olarak gösterildiği belirtilen açıklamada, "Borza, Romanya'nın U15, U16, U17, U19 ve U20 milli takımlarında forma giymiş, son olarak Romanya A Milli Takımı kadrosunda yer almıştır. Avrupa futbolunun yakından takip ettiği genç oyuncu, transfer döneminde Porto ve Genoa gibi önemli kulüplerin de transfer listesinde yer almıştır. Arca Çorum FK ailesine hoş geldin Andrei Borza. Kırmızı-siyahlı formamız altında başarılı bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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