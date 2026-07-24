Galatasaray'dan Monza karşısında tatsız prova!

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya ekibi Monza ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Raiffeisen Arena'da oynanan mücadeleyi Monza, 2-0'lık skorla kazandı.
Monza'ya galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Andrea Carboni ile 49. dakikada Patrick Cutrone kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 62. dakikasında Lucas Torreira, Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Berat Luş ve Yusuf Sivaslıoğlu'nu oyuna dahil etti. Buruk, 81. dakikada ise Eyüp Aydın'ı sahaya sürerken 89. dakikada Dağhan Kahraman, Furkan Koçak ve Eyüp Can Karasu'ya görev verdi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı.
Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 6 bin Türk futbolsever seyretti.
Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi, sırası ve sonrasında destek verdi.
Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda mücadele edecek.
Kampın sona ermesiyle İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçları yapacak.
Monza'ya galibiyeti getiren golleri, 23. dakikada Andrea Carboni ile 49. dakikada Patrick Cutrone kaydetti.
Monza, Andrea Carboni'nin golüyle 1-0 öne geçti. pic.twitter.com/yoDNEmV5Df
— Sporx (@sporx) July 24, 2026
Galatasaray, Linz kentindeki Raiffeisen Arena'da oynanan maça Günay Güvenç, Elias Jelert, Arda Ünyay, Victor Nelsson, Kazımcan Karataş, Lesley Ugochukwu, Renato Nhaga, Can Armando Güner, Gabriel Sara, Roland Sallai ve Ada Yüzgeç ilk 11'iyle çıktı.
Monza, Patrick Cutrone ile skoru 2-0 yaptı.pic.twitter.com/v7Gs1dkCyz https://t.co/Gw5HLnKRZj
— Sporx (@sporx) July 24, 2026
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, mücadelenin 62. dakikasında Lucas Torreira, Victor Osimhen, İlkay Gündoğan, Kaan Ayhan, Berat Luş ve Yusuf Sivaslıoğlu'nu oyuna dahil etti. Buruk, 81. dakikada ise Eyüp Aydın'ı sahaya sürerken 89. dakikada Dağhan Kahraman, Furkan Koçak ve Eyüp Can Karasu'ya görev verdi.
TARAFTARDAN YOĞUN İLGİ
Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avusturya'da takımlarını yalnız bırakmadı.
Linz kentindeki müsabakayı yaklaşık 6 bin Türk futbolsever seyretti.
Taraftarlar, tezahüratlarla takımlarına maç öncesi, sırası ve sonrasında destek verdi.
Galatasaray, 27 Temmuz Pazartesi günü İtalya temsilcisi Venezia ile Hofmann Personal Stadı'nda mücadele edecek.
Kampın sona ermesiyle İstanbul'a dönecek sarı-kırmızılılar, RAMS Park'ta 2 Ağustos Pazar günü Fransa temsilcisi Rennes ve 8 Ağustos Cumartesi günü de İspanya ekibi Villarreal ile hazırlık maçları yapacak.