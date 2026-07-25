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Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşı karşıya gelecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 00:33
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, Milletler Ligi yarı finalinde Çin karşısında!
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A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşılaşacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanacak karşılaşma, TSİ 14.30'da başlayacak. Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Türkiye, VNL lig etabını 9 galibiyetle 4. sırada tamamladı. Ev sahibi avantajıyla final etabına katılan rakibi Çin ise 6 galibiyetle 9. sırada yer aldı.

Ay-yıldızlı ekip, yarı finalde rakibini mağlup ederek Çin karşısında elde ettiği son üç resmi maçlık galibiyet serisini sürdürmek için parkeye çıkacak.

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