25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
15:00
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
19:00
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
17:00
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
01:00
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
22:00
25 Temmuz
Granada-Real Betis
21:00
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
21:00
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
20:00
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
20:00
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
20:00
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
20:00
25 Temmuz
Marsilya-Nice
19:00
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
19:00
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
19:00
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
18:30
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
18:00
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
16:30
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
17:00
25 Temmuz
Servette-Basel
19:00
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
14:30
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
14:00
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
14:00
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
12:30
25 Temmuz
Girona-Alaves
11:30
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
18:30
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
21:00
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
19:00
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
17:00
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
19:00
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
16:15
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
14:00
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
21:30
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
02:30

Beşiktaş Salah'ta mutlu son

Muhammed Salah'ın menajeri Ramy Abbas, 7,5 milyon euroluk menajerlik ücreti talebini 5 milyon euroya indirdi ve teklifini revize eden Beşiktaş ile oyuncu cephesi arasındaki fark önemli ölçüde azaldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 10:11 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 10:21
Haber: Sabah
Beşiktaş Salah'ta mutlu son
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Beşiktaş'ın, uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Muhamed Salah'ın menajerinden olumlu dönüş aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'tan gelecek yanıtı beklediği süreçte tarafları anlaşmaya yaklaştıran yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.

MENAJERLİK ÜCRETİNDE İNDİRİM

Muhamed Salah'ın, Beşiktaş'ın yıllık 12 milyon euro garanti ücret ve 2 yıllık sözleşme teklifini daha önce kabul ettiği iddia edildi.

Ancak Ramy Abbas'ın istediği yüksek menajerlik ücreti nedeniyle görüşmelerin tıkandığı aktarıldı.

Siyah-beyazlı kulüpten 7,5 milyon euro talep eden Abbas'ın beklentisini 5 milyon euroya düşürdüğü belirtildi.

FARK ÇOK AZALDI

Beşiktaş yönetiminin de menajerlik ücreti için sunduğu teklifi iyileştirdiği ve taraflar arasındaki rakamsal farkın önemli ölçüde azaldığı kaydedildi.

Siyah-beyazlılar, son tekliflerine oyuncu cephesinden gelecek yanıtı bekliyor. Bu önerinin kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.

SÜREÇ BİRAZ UZAYABİLİR

Mali şartlarda anlaşma sağlansa bile sözleşmede çok sayıda ayrıntılı maddenin bulunduğu belirtildi. Bu nedenle belgelerin hazırlanması ve karşılıklı imzaların atılmasının birkaç gün sürebileceği ifade edildi.

Beşiktaş adına yürütülen görüşmelerde Başkan Serdal Adalı ile Asbaşkan Murat Kılıç'ın da yer aldığı aktarıldı.

Geçen sezon Liverpool'da istediği kadar süre alamadığı belirtilen Muhamed Salah'ın, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasına rağmen İngiliz ekibinden ayrıldığı aktarıldı.



AHMED HASSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Beşiktaş'ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan da transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hassan, "Anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.

SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.

KISA SÜREDE SONUÇ BEKLENİYOR

Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a transferiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.

4 MADDEDE SALAH

Muhamed Salah, kurduğu vakıf aracılığıyla memleketi Basyoun'da 450 aileye düzenli maddi destek sağladı.

Liverpool formasıyla 257 gol kaydeden Salah, kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.

Premier Lig'de attığı 193 golle organizasyon tarihinin en skorer dördüncü futbolcusu konumuna geldi.

Liverpool taraftarları, 2017-2018 sezonundaki performansının ardından Mısırlı yıldız için "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah… Mısırlı Kral" tezahüratını besteledi. 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.