Beşiktaş Salah'ta mutlu son

Beşiktaş'ın, uzun süredir transfer görüşmelerini sürdürdüğü Muhamed Salah'ın menajerinden olumlu dönüş aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Siyah-beyazlıların, Mısırlı yıldızın menajeri Ramy Abbas'tan gelecek yanıtı beklediği süreçte tarafları anlaşmaya yaklaştıran yeni bir gelişme yaşandığı belirtildi.
MENAJERLİK ÜCRETİNDE İNDİRİM
Muhamed Salah'ın, Beşiktaş'ın yıllık 12 milyon euro garanti ücret ve 2 yıllık sözleşme teklifini daha önce kabul ettiği iddia edildi.
Ancak Ramy Abbas'ın istediği yüksek menajerlik ücreti nedeniyle görüşmelerin tıkandığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten 7,5 milyon euro talep eden Abbas'ın beklentisini 5 milyon euroya düşürdüğü belirtildi.
FARK ÇOK AZALDI
Beşiktaş yönetiminin de menajerlik ücreti için sunduğu teklifi iyileştirdiği ve taraflar arasındaki rakamsal farkın önemli ölçüde azaldığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, son tekliflerine oyuncu cephesinden gelecek yanıtı bekliyor. Bu önerinin kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.
SÜREÇ BİRAZ UZAYABİLİR
Mali şartlarda anlaşma sağlansa bile sözleşmede çok sayıda ayrıntılı maddenin bulunduğu belirtildi. Bu nedenle belgelerin hazırlanması ve karşılıklı imzaların atılmasının birkaç gün sürebileceği ifade edildi.
Beşiktaş adına yürütülen görüşmelerde Başkan Serdal Adalı ile Asbaşkan Murat Kılıç'ın da yer aldığı aktarıldı.
Geçen sezon Liverpool'da istediği kadar süre alamadığı belirtilen Muhamed Salah'ın, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasına rağmen İngiliz ekibinden ayrıldığı aktarıldı.
AHMED HASSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Beşiktaş'ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan da transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hassan, "Anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.
KISA SÜREDE SONUÇ BEKLENİYOR
Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a transferiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
4 MADDEDE SALAH
Muhamed Salah, kurduğu vakıf aracılığıyla memleketi Basyoun'da 450 aileye düzenli maddi destek sağladı.
Liverpool formasıyla 257 gol kaydeden Salah, kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.
Premier Lig'de attığı 193 golle organizasyon tarihinin en skorer dördüncü futbolcusu konumuna geldi.
Liverpool taraftarları, 2017-2018 sezonundaki performansının ardından Mısırlı yıldız için "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah… Mısırlı Kral" tezahüratını besteledi.
MENAJERLİK ÜCRETİNDE İNDİRİM
Muhamed Salah'ın, Beşiktaş'ın yıllık 12 milyon euro garanti ücret ve 2 yıllık sözleşme teklifini daha önce kabul ettiği iddia edildi.
Ancak Ramy Abbas'ın istediği yüksek menajerlik ücreti nedeniyle görüşmelerin tıkandığı aktarıldı.
Siyah-beyazlı kulüpten 7,5 milyon euro talep eden Abbas'ın beklentisini 5 milyon euroya düşürdüğü belirtildi.
FARK ÇOK AZALDI
Beşiktaş yönetiminin de menajerlik ücreti için sunduğu teklifi iyileştirdiği ve taraflar arasındaki rakamsal farkın önemli ölçüde azaldığı kaydedildi.
Siyah-beyazlılar, son tekliflerine oyuncu cephesinden gelecek yanıtı bekliyor. Bu önerinin kabul edilme ihtimalinin yüksek olduğu öne sürüldü.
SÜREÇ BİRAZ UZAYABİLİR
Mali şartlarda anlaşma sağlansa bile sözleşmede çok sayıda ayrıntılı maddenin bulunduğu belirtildi. Bu nedenle belgelerin hazırlanması ve karşılıklı imzaların atılmasının birkaç gün sürebileceği ifade edildi.
Beşiktaş adına yürütülen görüşmelerde Başkan Serdal Adalı ile Asbaşkan Murat Kılıç'ın da yer aldığı aktarıldı.
Geçen sezon Liverpool'da istediği kadar süre alamadığı belirtilen Muhamed Salah'ın, sözleşmesinin bitimine bir yıl kalmasına rağmen İngiliz ekibinden ayrıldığı aktarıldı.
AHMED HASSAN'DAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM
Beşiktaş'ın Mısırlı eski futbolcusu Ahmed Hassan da transfer süreciyle ilgili dikkat çeken bir paylaşım yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Hassan, "Anlaşma tamamlandı. Birkaç saat içinde duyurulacak." ifadelerini kullandı.
SERDAL ADALI NE DEMİŞTİ?
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, geçtiğimiz günlerde, "Menajer, komisyonunu inanılmaz rakamlara çıkardı. Bu oran yaklaşık yüzde 35'e ulaştı. Bizim açımızdan böyle bir yüzde hiçbir koşulda kabul edilemez. Salah'ın bu rakamlardan haberi olduğunu sanmıyoruz." demişti.
KISA SÜREDE SONUÇ BEKLENİYOR
Mısırlı yıldızın Beşiktaş'a transferiyle ilgili kısa süre içerisinde önemli gelişmeler yaşanması bekleniyor.
4 MADDEDE SALAH
Muhamed Salah, kurduğu vakıf aracılığıyla memleketi Basyoun'da 450 aileye düzenli maddi destek sağladı.
Liverpool formasıyla 257 gol kaydeden Salah, kulüp tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu oldu.
Premier Lig'de attığı 193 golle organizasyon tarihinin en skorer dördüncü futbolcusu konumuna geldi.
Liverpool taraftarları, 2017-2018 sezonundaki performansının ardından Mısırlı yıldız için "Mo Salah, Mo Salah, Mo Salah… Mısırlı Kral" tezahüratını besteledi.