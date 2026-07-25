25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
15:00
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
19:00
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
17:00
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
01:00
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
22:00
25 Temmuz
Granada-Real Betis
21:00
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
21:00
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
20:00
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
20:00
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
20:00
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
20:00
25 Temmuz
Marsilya-Nice
19:00
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
19:00
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
19:00
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
18:30
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
18:00
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
16:30
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
17:00
25 Temmuz
Servette-Basel
19:00
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
14:30
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
14:00
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
14:00
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
12:30
25 Temmuz
Girona-Alaves
11:30
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
18:30
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
21:00
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
19:00
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
17:00
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
19:00
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
16:15
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
14:00
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
21:30
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
02:30

Galatasaray, Brahim Diaz için masada: Mourinho'nun kararı bekleniyor!

Galatasaray, Real Madrid'in yıldızı Brahim Diaz için görüşmelere başlarken, İspanyol devinin satışa sıcak bakması sonrası 30 milyon euroya kadar çıkmayı planlıyor. Diaz'ın "Önceliğim Real'de kalmak" demesi sonrası son kararı Jose Mourinho verecek.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 09:44
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray, Brahim Diaz için masada: Mourinho'nun kararı bekleniyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray'da 10 numara konusunda üç olan aday sayısı ikiye inmiş durumda. Bir tarafta E. Franfurt'tan Can Uzun diğer yanda ise Real Madrid'den Brahim Diaz. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Can Uzun konusunda yönetim Alman ekibinin yüksek bonservis bedeli talebindeki direncinin kırılmasını beklerken Diaz için de görüşmelere hız verdi.

Real Madrid Kulübü, Faslı oyuncuyu satabileceğinin mesajını verdi. Bunun üzerine girişimlerde bulunan sarı kırmızılılar 25-30 milyon euro bandında bonservis bedelini gözden çıkardı.

ÜÇ AYAKLI DENKLEM

Asıl sorun ise Brahim Diaz'ın tutumunda. Faslı oyuncu önceliğinin Real Madrid kampında kendini gösterip kalmak olduğunu belirtiyor. Bu nedenle de iş yeni teknik direktör Jose Mourinho'nun raporuna kilitleniyor. O nedenle de bekleme süreci söz konusu. Eğer Jose Mourinho da yönetimin satmayı düşündüğü Diaz ile ilgili "Gidebilir" raporu verirse sarı kırmızılılar oyuncuyu ikna etmeye çalışacak. Ki Şampiyonlar Ligi'nde olmak ve Osimhen ve Sane gibi isimlerin kadroda olması avantaj.

BİR YILI DAHA VAR

Brahim Diaz'ın satış listesine konulmasındaki önemli etkenlerden biri de Real Madrid ile 1 yıllık mukavelesinin bulunması. Faslı oyuncu eğer bu sezon satılmazsa sezon sonunda serbest kalıyor.

17 MİLYON'A ALINMIŞTI

Brahim Diaz'ın kariyeri Manchester City'de başlarken 2019'da 17 milyon euro bonservis bedeliyle Real Madrid'e transfer oldu. 26 yaşındaki isim İspanya Millî Takımı'nın alt yaş kategorilerinde forma giyerken A Takım düzeyinde Fas'ı tercih etti.  

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.