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Beşiktaş, Arthur Theate transferinde harekete geçti

Beşiktaş, sol stoper takviyesi için Eintracht Frankfurt forması giyen 26 yaşındaki Arthur Theate'ı listesine yazdı. Belçikalı savunmacının transferi konusunda harekete geçilmesi kararlaştırıldı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 10:26
Haber: Sabah
Beşiktaş, Arthur Theate transferinde harekete geçti
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Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın, savunma hattını güçlendirmek için Eintracht Frankfurt forması giyen Arthur Theate'ı gündemine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu transfer listesine eklediği ve oyuncu için hazırlıklara başladığı belirtildi.

ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR

Savunmanın soluna takviye yapılmasını isteyen teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Arthur Theate için olumlu rapor verdiği aktarıldı.

Belçikalı stoperi yakından tanıdığı belirtilen İtalyan teknik adamın, transfer için yönetime onay verdiği ifade edildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Beşiktaş yönetiminin, Italiano'nun raporu doğrultusunda transfer hazırlıklarına başladığı kaydedildi.

Siyah-beyazlıların, Arthur Theate'ın şartlarını görüşmek üzere kısa süre içinde Eintracht Frankfurt yönetimiyle temas kurmayı planladığı belirtildi.

EINTRACHT FRANKFURT TEKLİFLERE AÇIK

Bild'de yer alan habere göre Beşiktaş, Theate'ı yakından takip ederek oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı.

Eintracht Frankfurt'un, iyi bir teklif sunulması hâlinde Belçikalı savunmacının transferine izin verebileceği aktarıldı.

2029'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Arthur Theate'ın Eintracht Frankfurt ile Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Şubat 2025'ten bu yana Bundesliga ekibinde forma giyen 26 yaşındaki stoperin piyasa değeri 17 milyon euro olarak gösteriliyor.

DÜNYA KUPASI'NDA FORMA GİYDİ

Arthur Theate, Belçika Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosunda yer aldı.

Turnuvada çeyrek finale yükselen Belçika adına 3 karşılaşmada görev yapan sol stoper, toplam 227 dakika sahada kaldı.

Theate, daha önce Belçika'nın 2022 FIFA Dünya Kupası kadrosunda da yer almıştı.

 ITALIANO'DAN OLUMLU RAPOR

Teknik direktör Vincenzo Italiano'nun, Arthur Theate transferine olumlu yaklaştığı belirtildi. 26 yaşındaki Belçikalı stoperi yakından tanıyan Italiano'nun, sol stoper takviyesi için yönetime "tamam" dediği aktarıldı. Siyah-beyazlı yönetimin de bu doğrultuda transfer hazırlıklarına başladığı ifade edildi.

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