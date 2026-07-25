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Fenerbahçe'ye Sow tipi golcü: Richarlison

Suudi Arabistan'dan önemli teklifleri geri çeviren Tottenham'ın 29'luk forveti Richarlison, 5 büyük ligde kalmak istiyor. En ciddi talip Juve fakat sunulan şartlar yetersiz. Fenerbahçe, maaş ve forma garantisiyle ikna etmeye çalışıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 11:24
Fenerbahçe'ye Sow tipi golcü: Richarlison
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Fenerbahçe'de yeni başkan Aziz Yıldırım; Nathen Ake, Vedat Muriqi ve Mason Greenwood'dan sonra yıldız bir golcüyle 4 önemli takviye sözünü tamamlamak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sörloth, Lukaku, Guirassy gibi isimlerin ardından 29 yaşındaki Brezilyalı forvet Richarlison gözde oldu. Sol kenarda da görev yapabilen 'Moussa Sow tipi' bir forvet bakan Sarı-Lacivertliler, Tottenham'da forma giyen Sambacı'nın aranan profile uygun olduğunu düşünüyor.

İngiliz ekibinde bu sezon yedek kalma ihtimali bulunan Richarlison, 5 büyük ligde kalma amacıyla Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri geri çevirmişti.

ÖNCELİĞİ SPORTİF HEDEFLER

Ada medyası, Fenerbahçe'nin Richarlison'a olan ilgisini şöyle aktardı:

"Richarlison'a büyük ilgi var fakat oyuncu Premier Lig'de kalmayı veya Avrupa'nın üst düzey liglerinde forma giymek istiyor. Bu durum Juventus'a bir avantaj sağlıyor fakat Fenerbahçe ona cazip şartlar dışında düzenli oynama fırsatı da sunuyor. Richarlison daha önce Arabistan'dan gelen cazip teklifleri sportif hedeflerinin daha önde geldiğini belirterek geri çevirmişti. Yapılanma halindeki Tottenham'daki rolü belirsiz."

SOLDA 35, FORVETTE 56 GOL!

Her iki kanat ve 9 numarada görev yapabilen Richarlison sol açık ve forvette etkili. 29'luk oyuncu kariyerinde sol kanatta görev aldığı 119 karşılaşmada 35 gol 20 asist üretirken forvette ise 191 maçta 56 gol 17 asist yaptı. Sağ kanattaki 48 karşılaşmada 10 gol 5 asistle oynadı.

2017'de 12.4 milyon euro bedelle Fluminense'den Watford'a geçerek Ada kariyerine başlayan Richarlison 2018'de 39.2 milyon euroya Everton'a, 2022'de 58 milyon euroya Tottenham'a transfer oldu. Brezilya'da ise 54 maçta 20 gol yaptı.

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