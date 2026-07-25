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Beşiktaş için flaş iddia: Darwin Nunez

Beşiktaş'ın Al Hilal'in santrforu Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yaklaştığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 11:53
Haber: Sporx.com dış haberler
Beşiktaş için flaş iddia: Darwin Nunez
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Beşiktaş'ta forvet hattı için Dusan Vlahovic transferinde yaşanan gecikmeler ve görüşmelerin uzaması üzerine rota Suudi Arabistan'a kırıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sacha Tavolieri'nin haberine göre; siyah-beyazlı yönetim, Al Hilal'in santrforu Darwin Nunez'i kiralık olarak kadrosuna katmaya yaklaştı.

Beşiktaş'ın Suudi ekibi ile kiralık sözleşme üzerinde çalıştığı ve bunun için 4 milyon euro ödeyeceği iddia edildi.

Öte yandan kariyerine Avrupa'da devam etmek isteyen Nunez'in, siyah-beyazlı kulübün projesine sıcak baktığı ifade edildi.

GEÇEN SEZON NE YAPTI?

2025-2026 sezonunda Al Hilal formasıyla tüm kulvarlarda 24 maça çıkan 27 yaşındaki Nunez, 9 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.

LIVERPOOL'A BÜYÜK UMUTLARLA GELMİŞTİ

Ülkesi Uruguay'la 2026 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden yıldız isim, 2021-2022 sezonunda Benfica formasıyla gösterdiği başarılı performansın ardından Liverpool'un yolunu tutmuştu.

Liverpool'un 85 milyon euro bonservis bedeli ödediği Nunez, İngiliz ekibinde beklentileri karşılayamadı. Nunez, geçen sezonun başında Liverpool'dan Al Hilal'e 53 milyon euro bonservis bedeli karşılığında transfer olmuştu. 

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