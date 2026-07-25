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TFF 'tedbir'li davrandı

Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis ve şike iddialarına ilişkin gözaltına alınan ve adli tedbirle bırakılan 15 yönetici ile serbest kalan iki kişi hakkında idari tedbir kararı aldı. TFF, bu kişilerin durumunu inceleyerek karar verecek

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 12:46
Haber: Milliyet, Fotoğraf: AA
TFF 'tedbir'li davrandı
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Türkiye Futbol Federasyonu, yasa dışı bahis ve şike operasyonundaki yöneticiler hakkında sessiz kalmadı, derhal idari tedbir kararı aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen operasyon kapsamında gözaltına alınan ve haklarında soruşturma yürütülen 17 şahıs hakkında çeşitli kararlar alınmıştı. Buna göre ev hapsi kararı alınan Tolga Kırgız, Kerem Gürel, Ünsal Yamaner, Savaş Tatil, Özgür Dursun, Halil İbrahim Yavaş, Hüseyin Gözütok, Avni Akdemir ve Maruf Güneş ile, haklarında yurt dışı çıkış yasağı kararı verilen Ahmet Akçelik, Ali Gürsoy, Sezgin Özkan, Kemal Aydın, Ömer Çetin ile Barış Orhun Bilge'nin idari tedbirli olmasına karar verildi. İfadelerinin ardından serbest bırakılan iki kişi de bu kapsama dahil edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre; Savcılıktan gelen yazı üzerine alınan ilk tedbir kararını alan TFF, suçun mahiyetine göre ilgili kişileri Etik Kurulu veya Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edecek. Yönetici ya da çalışanlar, "müsabakayı etkileme" suçlamasıyla şüpheli olması durumunda Etik Kurulu'na, sadece bahisten zanlı olurlarsa PFDK'ya gönderilecek.

İdari tedbir nedir?

İdari tedbir, disiplin ihlalinin gerçekleştirildiği konusunda kuvvetli şüphelerin bulunduğu ve disiplin cezasının derhal uygulanmaması durumunda amaçlanan sonuçlara ulaşılamayacağının anlaşıldığı hallerde, kesin bir ceza hükmü tesis edilene kadar, kişilere, stadyumlara, soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı, hak mahrumiyeti veya her türlü müsabakalara katılmaktan ya da müsabakaları yönetmekten men yönünde geçici yaptırım uygulamasıdır.

İdari tedbir kararını, TFF Yönetim Kurulu, TFF Başkanı'nın görevlendireceği kişiler veya disiplin müfettişleri ile disiplin kurulları ve Tahkim Kurulu verir.

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