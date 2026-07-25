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Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçim: Arda Çakmak yeniden başkan

Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurulunda mevcut başkan Arda Çakmak, açık oylamayla yeniden göreve getirildi. Diğer başkan adayı Ali Osman Avşar'ın adaylıktan çekilmesi üzerine seçime tek aday olarak giren Çakmak, kulüpteki kırgınlıkların sona erdiğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 13:14
Haber: DHA
Gençlerbirliği'nde tek adaylı seçim: Arda Çakmak yeniden başkan
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Gençlerbirliği'nin olağanüstü seçimli genel kurul toplantısında mevcut başkan Arda Çakmak yeniden başkan seçildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Genel kurul, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Toplantıda Gençlerbirliği'nin mali planı ile denetim raporları açıklandı ve ibra edildi.

Diğer başkan adayı Ali Osman Avşar'ın önceki günlerde adaylıktan çekilmesinin ardından seçime tek aday olarak giren Arda Çakmak, açık oylamayla yeniden başkanlığa getirildi.

"ÇÖZÜLMESİ GEREKEN YÜZLERCE PROBLEM VAR"

Gençlerbirliği'nin çözmesi gereken çok sayıda sorun bulunduğunu belirten Çakmak, genel kurulun kulübün gündemindeki öncelikli konu olmaması gerektiğini dile getirdi.

Çakmak, "Herkesin görüşüne saygımız var. Keşke bu görüş ayrılığına düşen arkadaşlar kulübümüzü bugün genel kurula götürmese de daha uygun bir zamanda yapsaydı. Çünkü bugün Gençlerbirliği'nin çözmesi gereken yüzlerce problem var. İnanın genel kurul Gençlerbirliği gündeminde en son olması gereken gündem maddesi. Hiçbir şekilde şu anda Gençlerbirliği'nin buna zaman ve vakit ayırmaması lazımdı. Maalesef bunu yaptık ama inşallah bugünden itibaren yeni yönetimimizle daha güçlü bir şekilde Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere getireceğiz" ifadelerini kullandı.

Kulüp içindeki kırgınlıklara da değinen Çakmak, "Demin az önce konuşmalar oldu, kırgınlıklar oldu. Ben kendi şahsım adına herkesten özür diliyorum. Hatam varsa. Bugün itibariyle Gençlerbirliği'ndeki kırgınlıklar, kavgalar bitmiştir. Ben kendi adıma herkesi affediyorum. Herkesten de af diliyorum. Hakkınızı helal edin, teşekkür ederim" dedi.

YÖNETİM LİSTESİ AÇIKLANDI

Arda Çakmak'ın yönetim listesinde Arif Ölmez, Gün Emre İçer, Tolga Arslan, Mehmet Doğru, Hüseyin Şen, Ahmet Turgut, Gökhan Kavlak, Cevdet Toptaş, Şevder Oyman, Hacı Mehmet Altınok, Hüseyin Yalçın, Habip Aktaş, Oktay Banlı, Latif Orhan, İbrahim Ethem Koşar, Seçkin Altınel, Arslan Atar, Tarık Demirelli, Enes Altınışık, Kadir Özgün Keskin, Cihat Murat Kahramaner, Tayfun Bağlan, Murat Ilıkan ve Bahri Kavak yer aldı.

 

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