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Göztepe kaleyi Ali Emre Yanar'a emanet ediyor

Kaleci arayışlarını sürdüren Göztepe'nin, Kasımpaşa forması giyen Ali Emre Yanar ve kulübüyle anlaşmaya vardığı belirtildi. 28 yaşındaki file bekçisinin kısa süre içinde resmî sözleşmeye imza atması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 14:14
Haber: DHA
Göztepe kaleyi Ali Emre Yanar'a emanet ediyor
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Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını Slovenya'nın Bled kasabasında sürdüren Göztepe, kaleci transferinde sona yaklaştı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-kırmızılıların, Kasımpaşa forması giyen Ali Emre Yanar ve kulübüyle anlaşma sağladığı belirtildi. 28 yaşındaki kalecinin kısa süre içinde resmî sözleşmeye imza atacağı kaydedildi.

KALEDE REKABET YAŞANACAK

Göztepe, sezon sonunda Polonyalı kaleci Mateusz Lis'i Lech Poznan'a gönderirken Ekrem Kılıçarslan ile de yollarını ayırmıştı.

Ali Emre Yanar'ın, geçen sezon Bandırmaspor'a kiralanan ve takıma dönen Arda Özçimen ile kalede forma rekabetine gireceği aktarıldı.

ALTINORDU ALTYAPISINDA YETİŞTİ

Altınordu altyapısından yetişen Ali Emre Yanar, ilk profesyonel maçına 2016-2017 sezonunda çıktı.

Kariyerinde Altınordu forması giyen deneyimli kaleci, 2018-2019 ve 2020-2021 sezonlarında Niğde Anadolu FK'ye kiralandı.

Ali Emre, 2023-2024 sezonunda Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa'ya transfer oldu. İstanbul temsilcisinde 3 sezon geçiren 28 yaşındaki file bekçisi, geçen sezon yalnızca bir karşılaşmada görev yaptı.

SON RAKİP RUDES

Göztepe, Slovenya kampındaki son hazırlık maçında Hırvatistan temsilcisi Rudes ile karşılaşacak.

Saat 18.00'de başlayacak mücadelenin ardından sarı-kırmızılı ekip Slovenya kampını tamamlayarak Türkiye'ye dönecek.

KAMPTA 4'TE 4 YAPTI

8 Temmuz'dan bu yana Slovenya'da kamp yapan Göztepe, burada oynadığı dört hazırlık maçını da kazandı.

Sarı-kırmızılılar, Gorica ile LNZ Cherkasy'yi 2-0, Al Dhafra ile Zorya Luhansk'ı ise 2-1 mağlup etti.

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