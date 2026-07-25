CANLI | Türkiye - Çin

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin ile karşılaşıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Makau Özel İdari Bölgesi'ndeki East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşma, TSİ 14.30'da başladı. Mücadele S Sport ve TRT 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.
CANLI: 1. SET
TÜRKİYE: 25
ÇİN: 21
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CANLI: 1. SET
TÜRKİYE: 25
ÇİN: 21
SÜREKLİ GÜNCELLENMEKTEDİR,
SAYFAYI YENİLEMEK İÇİN TIKLAYIN!