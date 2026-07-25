Galatasaray'dan 5'li transfer planı!

Galatasaray, yeni sezon kadro planlaması kapsamında transfer çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İlk takviyesini Lesley Ugochukwu ile yapan sarı-kırmızılı ekipte yönetim, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadroya beş oyuncu daha kazandırmayı hedefliyor.
Hücum hattı, orta saha ve savunma için yürütülen çalışmalar kapsamında öncelik sıralaması da büyük ölçüde netleşti.
10 NUMARA İÇİN BÜTÇE AYRILDI
Transfer listesinin ilk sırasında 10 numara pozisyonu yer alıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu bölgeye yapılacak takviyeye büyük önem verdiği öğrenilirken, yönetimin de kaliteli bir oyun kurucu için önemli bir bonservis bütçesi ayırmayı değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını yönlendirecek ve ilk 11'e doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadroya katmak istediği ifade ediliyor.
SANTRFOR VE KANAT PLANI HAZIR
Sarı-kırmızılılarda ikinci öncelik santrfor transferi olacak.
Yönetim, artı 4 yabancı kuralına uygun şekilde kiralık bir golcüyü kadroya dahil etmeyi planlıyor.
Bunun yanında rotasyonu güçlendirmek amacıyla üçüncü forvet olarak yerli bir oyuncunun transfer edilmesi de gündemde bulunuyor.
Kanat hattında da değişim yaşanması bekleniyor.
Noa Lang ile Ahmed Kutucu'nun takımdan ayrılmasının ardından Can Armando Güner'in kiralık gönderilme ihtimali de değerlendiriliyor.
SAVUNMADA KARAR OKAN BURUK'UN RAPORUNA BAĞLI
Galatasaray'ın transfer planlamasında savunma hattı da yer alıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un hazırlayacağı son rapor doğrultusunda sağ bek veya stoper bölgesine takviye yapılması için girişimlerin hız kazanması bekleniyor.
Yönetim, kadrodan yaşanabilecek ayrılıklar ve teknik heyetin değerlendirmesine göre savunmaya yönelik transfer çalışmalarını şekillendirecek.
Hücum hattı, orta saha ve savunma için yürütülen çalışmalar kapsamında öncelik sıralaması da büyük ölçüde netleşti.
10 NUMARA İÇİN BÜTÇE AYRILDI
Transfer listesinin ilk sırasında 10 numara pozisyonu yer alıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un bu bölgeye yapılacak takviyeye büyük önem verdiği öğrenilirken, yönetimin de kaliteli bir oyun kurucu için önemli bir bonservis bütçesi ayırmayı değerlendirdiği belirtildi.
Galatasaray'ın hücum organizasyonlarını yönlendirecek ve ilk 11'e doğrudan katkı sağlayacak bir ismi kadroya katmak istediği ifade ediliyor.
SANTRFOR VE KANAT PLANI HAZIR
Sarı-kırmızılılarda ikinci öncelik santrfor transferi olacak.
Yönetim, artı 4 yabancı kuralına uygun şekilde kiralık bir golcüyü kadroya dahil etmeyi planlıyor.
Bunun yanında rotasyonu güçlendirmek amacıyla üçüncü forvet olarak yerli bir oyuncunun transfer edilmesi de gündemde bulunuyor.
Kanat hattında da değişim yaşanması bekleniyor.
Noa Lang ile Ahmed Kutucu'nun takımdan ayrılmasının ardından Can Armando Güner'in kiralık gönderilme ihtimali de değerlendiriliyor.
SAVUNMADA KARAR OKAN BURUK'UN RAPORUNA BAĞLI
Galatasaray'ın transfer planlamasında savunma hattı da yer alıyor.
Teknik direktör Okan Buruk'un hazırlayacağı son rapor doğrultusunda sağ bek veya stoper bölgesine takviye yapılması için girişimlerin hız kazanması bekleniyor.
Yönetim, kadrodan yaşanabilecek ayrılıklar ve teknik heyetin değerlendirmesine göre savunmaya yönelik transfer çalışmalarını şekillendirecek.