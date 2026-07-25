Brezilya, İtalya'yı geçerek VNL'de finale yükseldi

Brezilya, 2026 FIVB Kadınlar Milletler Ligi final etabında İtalya'yı 3-2 yenerek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşmada İtalya ilk seti 25-21 kazandı. Brezilya ikinci seti aynı skorla alarak durumu eşitledi.
KARAR SETİNDE BREZİLYA KAZANDI
Üçüncü seti 26-24 kazanan Brezilya, karşılaşmada 2-1 öne geçti. İtalya dördüncü seti 25-21 alarak mücadeleyi karar setine taşıdı.
Son seti 15-12 üstün tamamlayan Brezilya, 144 dakika süren karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
RAKİBİ ÇİN-TÜRKİYE MAÇINDA BELLİ OLACAK
Brezilya, finalde bugün Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak Çin-Türkiye karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.
Final maçı yarın TSİ 14.30'da, üçüncülük karşılaşması ise TSİ 10.30'da oynanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ
Karşılaşmayı Bosna Hersek'ten Sinisa Ovuka ile Kazakistan'dan Yuliya Akulova yönetti.
BREZİLYA: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta, Marcelle, Macris, Kisy, Maiara
İTALYA: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro, Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Meli, Giovannini
SETLER: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12
SÜRE: 144 dakika
KARAR SETİNDE BREZİLYA KAZANDI
Üçüncü seti 26-24 kazanan Brezilya, karşılaşmada 2-1 öne geçti. İtalya dördüncü seti 25-21 alarak mücadeleyi karar setine taşıdı.
Son seti 15-12 üstün tamamlayan Brezilya, 144 dakika süren karşılaşmadan 3-2 galip ayrıldı.
RAKİBİ ÇİN-TÜRKİYE MAÇINDA BELLİ OLACAK
Brezilya, finalde bugün Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak Çin-Türkiye karşılaşmasının galibiyle mücadele edecek.
Final maçı yarın TSİ 14.30'da, üçüncülük karşılaşması ise TSİ 10.30'da oynanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ
Karşılaşmayı Bosna Hersek'ten Sinisa Ovuka ile Kazakistan'dan Yuliya Akulova yönetti.
BREZİLYA: Bergmann, Diana, Rosamaria, Ana Cristina, Luzia, Roberta, Marcelle, Macris, Kisy, Maiara
İTALYA: Sylla, Danesi, Antropova, Nervini, Fahr, Orro, Fersino, Cambi, Spirito, Egonu, Meli, Giovannini
SETLER: 21-25, 25-21, 26-24, 21-25, 15-12
SÜRE: 144 dakika