Kocaelispor'da üç futbolcu için ayrılık kararı

Kocaelispor Basın Sözcüsü Haşmet Uçar, Turka Araç Muayene Kocaeli Stadyumu'nda düzenlediği basın toplantısında kadro planlaması ve kulübün ticari çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Uçar, Habib Keita ile yolların ayrılacağını, Joseph Nonge'nin kadroda düşünülmediğini ve Darko Çurlinov ile sözleşme feshi görüşmelerinin sürdüğünü bildirdi.
"KEITA İLE YOL YÜRÜMEYECEĞİZ"
Habib Keita'dan bonservis geliri beklediklerini belirten Uçar, şu ifadeleri kullandı:
"Habib Keita'yı iyi bir bonservis bedeli karşılığında elimizden çıkaracağız. Keita ile artık bundan sonra yol yürümeyeceğiz. İyi bir bonservis bedeli bekliyoruz, 'Arkadaşımızın yolu açık olsun.' dedik."
NONGE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Joseph Nonge'nin teknik ekibe yönelik disiplinsiz davranışları nedeniyle takımla çalışmadığını aktaran Uçar, oyuncunun bireysel antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.
Uçar, "İyi bir teklif gelirse Nonge gönderilecekler listesinde. Gelen teklifler var. Gelmezse yine dışarıda antrenmanlarına devam edecek, kadroda düşünülmüyor." dedi.
ÇURLINOV İLE FESİH GÖRÜŞMESİ
Darko Çurlinov ile sözleşme feshi konusunda görüşmeler yapıldığını belirten Uçar, sürecin pazartesi günü tamamlanmasının planlandığını ifade etti.
Haşmet Uçar, "Miktarlara çok girmek istemiyorum ama bu işler kulübümüzün lehine sonuçlandırılacak. Gözden çıkardığımız futbolcuyla kulübümüz lehine bir rakamda anlaştık." diye konuştu.
SPONSORLUKLARDA DEVAM SİNYALİ
Stadyum isim sponsorluğu ve forma ana sponsorluğuna ilişkin bilgi veren Uçar, resmî imzaların henüz atılmadığını söyledi.
Uçar, değişiklik olmaması hâlinde mevcut sponsorlarla devam edilme ihtimalinin yüzde 90 olduğunu belirtti.
LOCA SATIŞLARINA YOĞUN İLGİ
Localarda bu sezon indirim yapılmayacağını açıklayan Uçar, batı bölümünde 6, doğu bölümünde ise 14 locanın kaldığını bildirdi.
Mevcut loca sahiplerine öncelik verdiklerini ifade eden Uçar, satışlara ve taleplere gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.
YENİ LED REKLAM ALANI
Kocaelispor'un bu sezon ilk kez orta katta 360 derece görülebilen LED reklam alanı oluşturacağını açıklayan Uçar, bu alanın 50 firmaya tahsis edileceğini söyledi.
Reklam süresinin yaklaşık 2 dakika, ücretinin ise 1 milyon lira olduğunu belirten Uçar, iş insanlarını kulübe destek olmaya çağırdı.
"KEITA İLE YOL YÜRÜMEYECEĞİZ"
Habib Keita'dan bonservis geliri beklediklerini belirten Uçar, şu ifadeleri kullandı:
"Habib Keita'yı iyi bir bonservis bedeli karşılığında elimizden çıkaracağız. Keita ile artık bundan sonra yol yürümeyeceğiz. İyi bir bonservis bedeli bekliyoruz, 'Arkadaşımızın yolu açık olsun.' dedik."
NONGE KADRODA DÜŞÜNÜLMÜYOR
Joseph Nonge'nin teknik ekibe yönelik disiplinsiz davranışları nedeniyle takımla çalışmadığını aktaran Uçar, oyuncunun bireysel antrenmanlarını sürdürdüğünü söyledi.
Uçar, "İyi bir teklif gelirse Nonge gönderilecekler listesinde. Gelen teklifler var. Gelmezse yine dışarıda antrenmanlarına devam edecek, kadroda düşünülmüyor." dedi.
ÇURLINOV İLE FESİH GÖRÜŞMESİ
Darko Çurlinov ile sözleşme feshi konusunda görüşmeler yapıldığını belirten Uçar, sürecin pazartesi günü tamamlanmasının planlandığını ifade etti.
Haşmet Uçar, "Miktarlara çok girmek istemiyorum ama bu işler kulübümüzün lehine sonuçlandırılacak. Gözden çıkardığımız futbolcuyla kulübümüz lehine bir rakamda anlaştık." diye konuştu.
SPONSORLUKLARDA DEVAM SİNYALİ
Stadyum isim sponsorluğu ve forma ana sponsorluğuna ilişkin bilgi veren Uçar, resmî imzaların henüz atılmadığını söyledi.
Uçar, değişiklik olmaması hâlinde mevcut sponsorlarla devam edilme ihtimalinin yüzde 90 olduğunu belirtti.
LOCA SATIŞLARINA YOĞUN İLGİ
Localarda bu sezon indirim yapılmayacağını açıklayan Uçar, batı bölümünde 6, doğu bölümünde ise 14 locanın kaldığını bildirdi.
Mevcut loca sahiplerine öncelik verdiklerini ifade eden Uçar, satışlara ve taleplere gösterilen ilgiden memnun olduklarını dile getirdi.
YENİ LED REKLAM ALANI
Kocaelispor'un bu sezon ilk kez orta katta 360 derece görülebilen LED reklam alanı oluşturacağını açıklayan Uçar, bu alanın 50 firmaya tahsis edileceğini söyledi.
Reklam süresinin yaklaşık 2 dakika, ücretinin ise 1 milyon lira olduğunu belirten Uçar, iş insanlarını kulübe destek olmaya çağırdı.