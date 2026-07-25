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Filenin Sultanları, Çin'i ezerek finale yükseldi!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2026 FIVB Milletler Ligi (VNL) yarı finalinde ev sahibi Çin'i 3-0 yendi ve finale yükseldi. Filenin Sultanları, finalde İtalya'yı geçen Brezilya ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 15:57 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 16:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Filenin Sultanları, Çin'i ezerek finale yükseldi!
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Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-21 kazandı.

77 DAKİKADA FİNAL BİLETİ

İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan milli takım, rakibine 15 sayı vererek seti 25-15 üstün tamamladı.

Üçüncü seti de 25-20 kazanan Türkiye, 77 dakika süren mücadeleden 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.

FİNALDE RAKİP BREZİLYA

Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak.

MAÇIN HAKEMLERİ

Karşılaşmayı Dominik Cumhuriyeti'nden Francisco Denny Leassi Cespedes ile Kore'den Jae-Hyo Choi yönetti.

ÇİN: Tang, Y.Y. Wang, Gong, Zhuang, Wang, Xie, M.J. Wang (L), Diao, Yang, C.X. Li, Ni, Dong

TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Hande, Sinead-Jack, Elif, İlkin, Gizem (L), Eylül, Saliha, Yaprak

SETLER: 21-25, 15-25, 20-25

SÜRE: 77 dakika

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