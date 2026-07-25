Filenin Sultanları, Çin'i ezerek finale yükseldi!

Türkiye A Milli Kadın Voleybol Takımı, Çin'in Makao şehrinde düzenlenen 2026 FIVB Milletler Ligi yarı finalinde Çin'i 3-0 mağlup ederek finale yükseldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE East Asian Games Dome'da oynanan karşılaşmaya etkili başlayan Filenin Sultanları, ilk seti 25-21 kazandı.
77 DAKİKADA FİNAL BİLETİ
İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan milli takım, rakibine 15 sayı vererek seti 25-15 üstün tamamladı.
Üçüncü seti de 25-20 kazanan Türkiye, 77 dakika süren mücadeleden 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
FİNALDE RAKİP BREZİLYA
Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ
Karşılaşmayı Dominik Cumhuriyeti'nden Francisco Denny Leassi Cespedes ile Kore'den Jae-Hyo Choi yönetti.
ÇİN: Tang, Y.Y. Wang, Gong, Zhuang, Wang, Xie, M.J. Wang (L), Diao, Yang, C.X. Li, Ni, Dong
TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Hande, Sinead-Jack, Elif, İlkin, Gizem (L), Eylül, Saliha, Yaprak
SETLER: 21-25, 15-25, 20-25
SÜRE: 77 dakika
77 DAKİKADA FİNAL BİLETİ
İkinci sette oyunun kontrolünü tamamen eline alan milli takım, rakibine 15 sayı vererek seti 25-15 üstün tamamladı.
Üçüncü seti de 25-20 kazanan Türkiye, 77 dakika süren mücadeleden 3-0 galip ayrılarak adını finale yazdırdı.
FİNALDE RAKİP BREZİLYA
Filenin Sultanları, şampiyonluk maçında Brezilya ile karşı karşıya gelecek. Final karşılaşması, 26 Temmuz Pazar günü Türkiye saatiyle 14.30'da oynanacak.
MAÇIN HAKEMLERİ
Karşılaşmayı Dominik Cumhuriyeti'nden Francisco Denny Leassi Cespedes ile Kore'den Jae-Hyo Choi yönetti.
ÇİN: Tang, Y.Y. Wang, Gong, Zhuang, Wang, Xie, M.J. Wang (L), Diao, Yang, C.X. Li, Ni, Dong
TÜRKİYE: Zehra, Vargas, Hande, Sinead-Jack, Elif, İlkin, Gizem (L), Eylül, Saliha, Yaprak
SETLER: 21-25, 15-25, 20-25
SÜRE: 77 dakika