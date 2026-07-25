Arsenal'den müthiş hamle: Vinicius Junior

Arsenal, transfer döneminin en ses getirecek operasyonlarından biri için hazırlık yapıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

The Athletic'ten David Ornstein'ın haberine göre İngiliz ekibi, Real Madrid ile sözleşmesinin son yılına giren Vinicius Junior'ı hücum hattını güçlendirebilecek adaylar arasına aldı.





HENÜZ RESMİ TEMAS YOK

Arsenal'in ilgisinin şu aşamada değerlendirme seviyesinde olduğu ve iki kulüp arasında resmi bir görüşme gerçekleştirilmediği aktarıldı. Buna karşın Vinicius'un transfer edilmesi fikrinin Arsenal yönetimi içerisinde destek gördüğü ifade edildi.





Londra temsilcisinin öncelikle Real Madrid ile Brezilyalı yıldız arasındaki yeni sözleşme görüşmelerinin sonucunu bekleyeceği kaydedildi.





Vinicius Junior'ın Real Madrid ile mevcut kontratı 30 Haziran 2027'de sona erecek. Taraflar arasında yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamaması, oyuncunun geleceğine ilişkin soru işaretlerini artırıyor.





REAL MADRID ÜCRETSİZ KAYBETMEK İSTEMİYOR

Real Madrid cephesinin, takımın en değerli hücumcularından biri olan Vinicius'u bonservis bedeli kazanmadan kaybetmek istemediği belirtildi.





İspanyol devinin sözleşme görüşmelerinde ilerleme sağlayamaması halinde gelecek teklifleri değerlendirebileceği ancak Arsenal'in henüz resmi bir teklif hazırlamadığı vurgulandı.





DÜNYA KUPASI'NDA DÖRT GOL

Brezilya Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda beş karşılaşmada görev yapan Vinicius Junior, rakip fileleri dört kez havalandırdı. Brezilya, son 16 turunda Norveç'e elenerek turnuvaya veda etti.





26 yaşındaki futbolcu, 2025-26 sezonunda Real Madrid formasıyla bütün kulvarlarda 53 maça çıktı. Vinicius bu karşılaşmalarda 22 gol ve 10 asistlik skor katkısı verdi.





Real Madrid ise sezonu kupasız tamamlarken La Liga'da Barcelona'nın arkasında ikinci sırada kaldı.





228 GOLE DOĞRUDAN KATKI

2018 yılında Flamengo'dan Real Madrid'e transfer olan Vinicius Junior, İspanyol ekibinde çıktığı 375 resmi karşılaşmada 128 gol kaydetti ve 100 asist yaptı. Brezilyalı yıldız, Madrid kariyerinde üç La Liga ve iki Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşadı.





Arsenal'in, sözleşme sürecinde beklenen ilerlemenin sağlanmaması halinde transfer için şartları araştırması bekleniyor. Ancak operasyonun yüksek maliyeti ve Vinicius'a başka Avrupa devlerinin de ilgi göstermesi, olası transferin önündeki en önemli engeller olarak görülüyor.



