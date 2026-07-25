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Gençlerbirliği, İrfan Can için Fenerbahçe'yi bekliyor

Gençlerbirliği Başkanı Haydar Arda Çakmak, İrfan Can Eğribayat'ı transfer etmek istediklerini açıkladı. Oyuncu ve teknik heyet tarafında sorun bulunmadığını belirten Çakmak, Fenerbahçe'nin kararını beklediklerini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 17:02 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlerbirliği, İrfan Can için Fenerbahçe'yi bekliyor
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Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Haydar Arda Çakmak, transfer çalışmaları, kadro planlaması ve sponsorluk görüşmelerine ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla AA muhabirine konuşan Çakmak, Fenerbahçe'nin kalecisi İrfan Can Eğribayat'ı kadrolarına katmak istediklerini ve sarı-lacivertli kulübün kararını beklediklerini söyledi.

"FENERBAHÇE'NİN KARARINI BEKLİYORUZ"

Teknik direktörün İrfan Can Eğribayat'ı takımda görmek istediğini belirten Çakmak, oyuncunun da Gençlerbirliği'ne gelmeye sıcak baktığını ifade etti.

Çakmak, "Hocamız kendisini istiyor, oyuncu da bize gelmek istiyor. O konuda bir sıkıntımız yok. Fenerbahçe Spor Kulübünün kararını bekliyoruz. Onlar da uygun görürlerse İrfan Can Eğribayat'ı almak istiyoruz." dedi.

YABANCI HAKKI SANTRFORDA KULLANILACAK

Yabancı kontenjanında bir kişilik yerlerinin bulunduğunu anlatan Çakmak, bu hakkı santrfor transferinde kullanmak istediklerini söyledi.

"Kesinleşen bir isim yok ama bütçemizin biraz üzerinde birkaç isimle görüşüyoruz. Yabancı hakkımızı kalede kullanmak istemiyoruz, santrforda kullanmak istiyoruz."

Kaleci, santrfor ve sol ön bölge için transfer çalışmalarının sürdüğünü belirten Çakmak, bu üç oyuncunun kadroya katılması hâlinde hazır futbolcu sayısının 12-13'e ulaşacağını aktardı.

KADRO ALTYAPIYLA TAMAMLANACAK

Çakmak, birkaç ek transferle kadrodaki hazır oyuncu sayısını 15-16'ya çıkarmayı hedeflediklerini belirtti.

Kırmızı-siyahlıların, kalan kadro planlamasını PAF takım ve altyapıdan gelecek oyuncularla tamamlayacağını söyledi.

"GEREĞİ OLMAYAN BİR GENEL KURULDU"

Olağanüstü genel kurulu da değerlendiren Çakmak, sürecin kulübün çalışmalarını aksattığını ifade etti.

"Bugünkü genel kurul bence zaman ve anlam açısından hiç gereği olmayan bir genel kuruldu. Yönetimdeki arkadaşlarla fikir ayrılığına düştük. Doğrusu onların istifa edip Gençlerbirliği'ni bu genel kurul sürecinden kurtarmasıydı."

ÜYE SAYISI İDDİALARINA YANIT

Genel kurul öncesinde kulübe çok sayıda yeni üye yapıldığı yönündeki iddiaları reddeden Çakmak, toplantının yaklaşık 750 kişiyle gerçekleştirildiğini söyledi.

Katılımcıların 300-400'ünün eski üyelerden, geri kalan bölümünün ise yeni delegelerden oluştuğunu belirten Çakmak, binlerce yeni üye yapıldığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını savundu.

SPONSORLUK GÖRÜŞMELERİ HIZLANACAK

Genel kurul nedeniyle sponsorluk anlaşmalarının imzalanamadığını ve transfer çalışmalarının yavaşladığını ifade eden Çakmak, pazartesi gününden itibaren süreci hızlandıracaklarını söyledi.

Çakmak, teknik direktör Metin Diyadin'in özellikle istediği sol bek Kevin Rodrigues transferini genel kurul kararından önce tamamladıklarını belirtti.

AĞUSTOS ÖNCESİ HEDEFİ

Ankara'da Gençlerbirliği'ne yönelik önemli bir ilginin bulunduğunu dile getiren Çakmak, birkaç firmanın isim, forma ve stat sponsorluğu için görüşmeler yaptığını açıkladı.

"Bu hafta görüşmeleri hızlıca sonuçlandırıp ağustos ayından önce tamamlamayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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