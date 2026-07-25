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Erciyes 38 FK'da Latif Ersoy dönemi

TFF 3. Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'da gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulun ardından kulübün yeni başkanı Latif Ersoy oldu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 17:39 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 17:40
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Erciyes 38 FK'da Latif Ersoy dönemi
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3'üncü Lig ekiplerinden Erciyes 38 FK'da düzenlenen genel kurul sonrası yeni başkanı Latif Ersoy oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 3'üncü Lig'de mücadele eden Kayseri temsilcisi Erciyes 38 FK'da olağanüstü genel kurul gerçekleştirildi. Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şubesi'nde gerçekleştirilen genel kurula MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal, Kayserispor önceki dönem başkanlarından Nurettin Açıkalın ve Berna Gözbaşı, protokol üyeleri ve bazı antrenör ve spor kulübü yetkilileri katıldı.

BAKİ ERSOY: ÖNEMLİ OLAN ŞEFFAFLIK

Genel kurulda konuşma yapan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, bu sene hedefin şampiyon olduğunu dile getirdi. Ersoy, "Bu kulüp buraya gelene kadar çok şey yaşadı. Üç sezon önce liglerin başlamasına 1 hafta kala TFF Bölge Müdürü ve Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Mutlu Önal beni aradı, 'Talas Belediyesi mali olarak yetişemiyor ve bu kulübü kapatıyor' dedi. Vali beyle konuşma yaptık. Bir bütçe oluşturuldu. O yıl takım ligi 9'uncu sırada bitirdi. Talas Belediye Başkanımız sağ olsun bize tesis desteği sundu. O dönem Ahmet Dirgenali kardeşimiz başkan oldu. Takım geçen sezonu grup ikincisi bitirdi ve play-off oynadı. Bu sene hedef şampiyonluk. Ama şampiyon olursunuz olamazsınız, önemli olan şeffaf bir kulüp olmanız. Biz maalesef Kayserispor'da bu şeffaflığı yıllar içinde yakalayamadık. Neden? Çünkü, sürekli geçmiş, sürekli geçmiş ve borçlar bitmedi" ifadelerini kullandı.

YENİ YÖNETİM BELLİ OLDU

Gerçekleşen genel kurul sonrası yönetim kurulu asil üyeler şu şekilde açıklandı:

"Latif Ersoy, Ahmet Çınar, Ali Fidan, Alper Apaydın, Altunay Okuducu, Çağatay Uzunluoğlu, Çağrı Furkan Umdu, Emre Beşparmak, Gökhan Gülen, Hasan Alp Doğan, İsmail Turan, Kamil Ulu, Mert Açıkalın, Mustafa Genç, Mustafa Korur, Mustafa Tutgun, Sadi Uğur Ekşi, Volkan Çolak ve Ziya Akyürek."

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