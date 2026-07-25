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Bodrum FK'dan iki genç transfer hamlesi

Bodrum FK, Trabzonspor'un orta saha oyuncusu Boran Başkan ile Beşiktaş'ın forveti Devrim Şahin'i kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlanırken, Ali Habeşoğlu'na Avrupa'dan ilginin arttığı öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 17:50
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Bodrum FK'dan iki genç transfer hamlesi
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Yeni sezon hazırlıklarını Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Bodrum Futbol Kulübü, Trabzonspor'un 20 yaşındaki orta sahası Boran Başkan ve Beşiktaşlı 19 yaşındaki forvet Devrim Şahin transferlerini bitirmeye yaklaştı. İki futbolcunun da kiralık olarak yeşil-beyazlı forma giyeceği bildirildi. Trabzonspor altyapısından yetişen Boran, ilk kez 2024-25 sezonunda A takımla maça çıktı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Geçen sezon da 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası müsabakasında bordo-mavili formayı terleten genç oyuncu toplam 94 dakika süre aldı. Devrim Şahin de futbola Beşiktaş'ta başladı ve siyah-beyazlılarda profesyonelliğe adım attı. Devrim, 2025-26'da Beşiktaş'ta 4 Süper Lig maçında sahaya çıkarken, 2'sinde ilk 11 oynadı. Kupada da 2 maça çıkan Devrim Şahin, Beşiktaş'ta toplam 281 dakika süre buldu.

ALİ HABEŞOĞLU İÇİN YENİ İDDİALAR

Bodrum FK'nın genç santrforu Ali Habeşoğlu (21) için yeni Avrupa kulüplerinin devreye girdiği iddia edildi. Ümit Milli Takım formasını terleten 1.90 boyundaki golcüye son olarak Almanya'dan FC Schalke 04 ve Fransa'dan Le Mans'ın talip olduğu ileri sürüldü. Ali Habeşoğlu'nun ismi daha önce Trabzonspor, Göztepe, Alanyaspor, Başakşehir ve Erzurumspor FK'nın yanı sıra Westerlo (Belçika) ve Fortuna Sittard (Hollanda) ile anılmıştı.

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