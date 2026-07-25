25 Temmuz
RAAL La Louviere-Samsunspor
0-0
25 Temmuz
Lausanne-Grasshopper
1-1
25 Temmuz
QPR-Fiorentina
3-2
26 Temmuz
Liverpool-Sunderland
01:00
25 Temmuz
FC Porto-Aston Villa
0-01'
25 Temmuz
Granada-Real Betis
1-047'
25 Temmuz
Standard Liege-Juventus
0-046'
25 Temmuz
Blackburn Rovers-Strasbourg
2-0
25 Temmuz
Celta Vigo-Sporting Gijon
1-0
25 Temmuz
Real Valladolid-Getafe
20:00
25 Temmuz
Eibar-Athletic Bilbao
2-2
25 Temmuz
Marsilya-Nice
0-3
25 Temmuz
PSV Eindhoven-Villarreal
1-3
25 Temmuz
Rennes-Club Brugge
2-1
25 Temmuz
Konyaspor-Hull City
0-3
25 Temmuz
Wolves-Real Sociedad
1-2
25 Temmuz
Hoffenheim-Greuther Fürth
4-1
25 Temmuz
Celtic-AC Milan
2-2
25 Temmuz
Servette-Basel
0-1
25 Temmuz
Hamburger SV-FC Heidenheim
3-1
25 Temmuz
Fortuna Düsseldorf-B. Dortmund
2-1
25 Temmuz
Werder Bremen-Bochum
2-0
25 Temmuz
RB Leipzig-Ingolstadt
1-0
25 Temmuz
Girona-Alaves
0-1
25 Temmuz
Gornik Zabrze-Slask Wroclaw
2-1
25 Temmuz
FK Haugesund-Bryne
1-045'
25 Temmuz
Stroemsgodset-Lyn
1-1
25 Temmuz
Kristiansund BK-Start
1-2
25 Temmuz
AGF-Broendby IF
1-1
25 Temmuz
Akron Togliatti-Zenit St. Petersburg
0-5
25 Temmuz
Dinamo Moscow-Samara
0-0
25 Temmuz
FC Luzern-Thun
1-134'
26 Temmuz
Leeds United-Wrexham
02:30

Hamilton'a Macaristan GP öncesi grid cezası!

Lewis Hamilton, Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle aldığı 3 sıra grid cezası nedeniyle Macaristan Grand Prix'sine beşinci cepten başlayacak.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 21:00
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Hamilton'a Macaristan GP öncesi grid cezası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sine, aldığı ceza nedeniyle beşinci cepten başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Başkent Budapeşte'deki sıralama turlarını son dünya şampiyonu Lando Norris'in 0.012 saniye gerisinde ikinci bitiren Hamilton'a, Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası verildi.

Yarın yapılacak yarışa Norris pole pozisyonundan, Charles Leclerc ikinci, Kimi Antonelli üçüncü, Oscar Piastri dördüncü, Hamilton ise beşinci sıradan başlayacak.

McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Norris, 1 dakika 17.207 saniyelik derecesiyle bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi olmuştu.

Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si, TSİ 16.00'da başlayacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.