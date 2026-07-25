Hamilton'a Macaristan GP öncesi grid cezası!

Ferrari'nin Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton, Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 11. yarışı Macaristan Grand Prix'sine, aldığı ceza nedeniyle beşinci cepten başlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Başkent Budapeşte'deki sıralama turlarını son dünya şampiyonu Lando Norris'in 0.012 saniye gerisinde ikinci bitiren Hamilton'a, Oscar Piastri'yi engellediği gerekçesiyle 3 sıra grid cezası verildi.
Yarın yapılacak yarışa Norris pole pozisyonundan, Charles Leclerc ikinci, Kimi Antonelli üçüncü, Oscar Piastri dördüncü, Hamilton ise beşinci sıradan başlayacak.
McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Norris, 1 dakika 17.207 saniyelik derecesiyle bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi olmuştu.
Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si, TSİ 16.00'da başlayacak.
Yarın yapılacak yarışa Norris pole pozisyonundan, Charles Leclerc ikinci, Kimi Antonelli üçüncü, Oscar Piastri dördüncü, Hamilton ise beşinci sıradan başlayacak.
McLaren takımının Büyük Britanyalı pilotu Norris, 1 dakika 17.207 saniyelik derecesiyle bu sezon ilk kez pole pozisyonunun sahibi olmuştu.
Hungaroring Pisti'nde gerçekleştirilecek Macaristan Grand Prix'si, TSİ 16.00'da başlayacak.