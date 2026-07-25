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Manchester City'den Khusanov kararı!

Manchester City, Özbek stoper Abdukodir Khusanov'un sözleşmesini 2031 yılına kadar uzattığını resmen açıkladı.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 20:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manchester City'den Khusanov kararı!
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Manchester City, genç savunmacısı Abdukodir Khusanov ile yeni sözleşme imzaladı. İngiliz kulübü, 22 yaşındaki futbolcunun kontratının 2031 yılına kadar uzatıldığını duyurdu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla 2031'E KADAR MANCHESTER CITY'DE

Ocak 2025'te Manchester City'ye katılan Khusanov, kısa sürede takımın önemli isimlerinden biri haline geldi. Özbek savunmacı, geride kalan sezonda Premier Lig'de son 19 maçın 16'sında forma giyerken, FA Cup ve Lig Kupası finallerindeki performansıyla da dikkat çekti.

"KULÜPTE KALDIĞIM İÇİN ÇOK MUTLUYUM"

Yeni sözleşmenin ardından açıklamalarda bulunan Khusanov, "Bu benim ve ailem için harika bir gün. Manchester City'deki geleceğimi uzattığım için çok mutluyum. Buraya geldiğim günden bu yana her anın keyfini çıkardım ve her geçen gün geliştiğimi hissediyorum. Şimdi hedefim Enzo Maresca ve ekibini etkilemek ve takımda düzenli forma giymek." ifadelerini kullandı.

VIANA: DÜNYA ÇAPINDA BİR STOPER OLABİLİR

Manchester City Futbol Direktörü Hugo Viana ise, "Abdukodir'in gelişiminden son derece memnunuz. Henüz 22 yaşında ve önünde uzun yıllar var. Fiziksel ve teknik özellikleriyle dünya çapında bir stoper olabilecek tüm özelliklere sahip. Bu yüzden yeni sözleşme imzalamasından büyük mutluluk duyuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Khusanov, Manchester City formasıyla çıktığı ilk 47 maçta gösterdiği performansın ardından kulübün 2025/26 sezonu "Yılın Futbolcusu" ödülüne aday gösterilen isimlerden biri olmuştu. Ayrıca Özbekistan Milli Takımı'nın tarihindeki ilk Dünya Kupası vizesi almasında da önemli rol oynadı.

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