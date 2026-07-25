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Dünya Kupası'na damga vurmuştu! İşte Vozinha'nın yeni adresi!

Şili'nin köklü kulüplerinden Colo-Colo, 40 yaşındaki kaleci Vozinha'yı kadrosuna kattığını duyurdu.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 19:29
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Dünya Kupası'na damga vurmuştu! İşte Vozinha'nın yeni adresi!
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2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki performansıyla adından söz ettiren tecrübeli kaleci Vozinha'nın yeni takımı resmen belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Şili'nin köklü kulüplerinden Colo-Colo, 40 yaşındaki file bekçisini kadrosuna kattığını açıkladı. Kulüp, transferi sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Portekiz 2. Lig ekiplerinden Chaves ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından serbest kalan ve 2026 Dünya Kupası'nın en iyi 11'ine seçilen Vozinha, kariyerine Colo-Colo'da devam edecek.



Transferin ardından açıklamalarda bulunan Colo-Colo Başkanı Aníbal Mosa, "Vozinha'nın önümüzdeki günlerde ülkenin en büyük kulübüne katılması için oyuncuyla anlaşmaya vardık. Son detayları tamamladık ve transferi sonuçlandırdık. Oyuncunun çevresi ve menajeriyle tam mutabakata vardık." ifadelerini kullandı.

Deneyimli kalecinin transferinin yalnızca tanıtım amacı taşımadığını vurgulayan Mosa, "Bu sadece pazarlama hamlesi değil. Çok iyi bir Dünya Kupası geçirdi ve sportif açıdan son derece hazır. Aynı zamanda dünya çapındaki bilinirliğiyle kulübümüzün uluslararası görünürlüğüne de katkı sağlayacak." dedi.

Colo-Colo Teknik Direktörü Fernando Ortiz ise yeni transfer hakkında, "Transfer görüşmelerinde yer almadım. Benim görevim bu değil. Ancak bildiğim şey, Vozinha'nın da diğer oyuncular gibi forma için rekabet edecek olması." değerlendirmesinde bulundu.

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