Bayern Münih'te Boey kararı! Ayrılık listesine alındı

Bayern Münih'te transfer çalışmaları kadar ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.
Teknik direktör Vincent Kompany'nin gelecek sezon planlamasında düşünmediği isimlerden biri Sacha Boey oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BOEY SATIŞ LİSTESİNDE
Fichajes'in haberine göre Bayern Münih, Sacha Boey'nin yanı sıra Bryan Zaragoza ve Joao Palhinha ile de bonservisiyle yollarını ayırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen üç oyuncunun da kadroda düşünülmediği belirtildi.
FREUND'DAN AÇIKLAMA
Christopher Freund, yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve João Palhinha, gelecek sezon planlamamızda yer almıyor." ifadelerini kullandı.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Öte yandan Bavyera ekibinin Alphonso Davies, Hiroki Ito ve Armindo Sieb için gelecek uygun teklifleri de değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu üç futbolcu satış listesinde yer almasa da kulübün cazip tekliflere açık olduğu kaydedildi.
HEDEF YENİ HÜCUMCU
Bayern Münih'in oyuncu satışlarından elde edeceği gelirle hücum hattına bir takviye daha yapmayı planladığı ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü aktarıldı.
Teknik direktör Vincent Kompany'nin gelecek sezon planlamasında düşünmediği isimlerden biri Sacha Boey oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE BOEY SATIŞ LİSTESİNDE
Fichajes'in haberine göre Bayern Münih, Sacha Boey'nin yanı sıra Bryan Zaragoza ve Joao Palhinha ile de bonservisiyle yollarını ayırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen üç oyuncunun da kadroda düşünülmediği belirtildi.
FREUND'DAN AÇIKLAMA
Christopher Freund, yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve João Palhinha, gelecek sezon planlamamızda yer almıyor." ifadelerini kullandı.
TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK
Öte yandan Bavyera ekibinin Alphonso Davies, Hiroki Ito ve Armindo Sieb için gelecek uygun teklifleri de değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu üç futbolcu satış listesinde yer almasa da kulübün cazip tekliflere açık olduğu kaydedildi.
HEDEF YENİ HÜCUMCU
Bayern Münih'in oyuncu satışlarından elde edeceği gelirle hücum hattına bir takviye daha yapmayı planladığı ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü aktarıldı.