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Bayern Münih'te Boey kararı! Ayrılık listesine alındı

Bayern Münih'te yeni sezon öncesi kadro planlaması sürerken, Sacha Boey ile yolların ayrılması bekleniyor. Alman devinin, Fransız sağ beki bonservisiyle göndermeyi planlıyor.

SPORX AI BAKIŞI
calendar 25 Temmuz 2026 19:39 | Son Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2026 20:20
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Bayern Münih'te Boey kararı! Ayrılık listesine alındı
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Bayern Münih'te transfer çalışmaları kadar ayrılacak isimler de netleşmeye başladı.

Teknik direktör Vincent Kompany'nin gelecek sezon planlamasında düşünmediği isimlerden biri Sacha Boey oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla BOEY SATIŞ LİSTESİNDE

Fichajes'in haberine göre Bayern Münih, Sacha Boey'nin yanı sıra Bryan Zaragoza ve Joao Palhinha ile de bonservisiyle yollarını ayırmayı hedefliyor. Geçtiğimiz sezon kiralık olarak farklı takımlarda forma giyen üç oyuncunun da kadroda düşünülmediği belirtildi.

FREUND'DAN AÇIKLAMA

Christopher Freund, yaptığı açıklamada, "Sacha Boey ve João Palhinha, gelecek sezon planlamamızda yer almıyor." ifadelerini kullandı.

TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLECEK

Öte yandan Bavyera ekibinin Alphonso Davies, Hiroki Ito ve Armindo Sieb için gelecek uygun teklifleri de değerlendirmeye hazır olduğu ifade edildi. Bu üç futbolcu satış listesinde yer almasa da kulübün cazip tekliflere açık olduğu kaydedildi.

HEDEF YENİ HÜCUMCU

Bayern Münih'in oyuncu satışlarından elde edeceği gelirle hücum hattına bir takviye daha yapmayı planladığı ve transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdürdüğü aktarıldı.

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