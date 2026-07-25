Fenerbahçe, yaz transfer döneminde hücum hattını güçlendirmek için çalışmalarını sürdürüyor.
Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki Gonzalo Garcia'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MOURINHO'DAN ONAY İDDİASI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Gonzalo Garcia için Real Madrid'e resmi sözlü teklifini iletti. Haberde, Başkan Aziz Yıldırım'ın girişimleriyle aracı bir menajer üzerinden Jose Mourinho ile temas kurulduğu, Portekizli teknik adamın ise "Kulüpler anlaşırsa oyuncunun ayrılığına onay veririm." mesajını verdiği iddia edildi.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Fenerbahçe'nin transferi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle tamamlamak istediği ve bu doğrultuda tüm şartları zorladığı aktarıldı.
GEÇEN SEZON 11 GOLE KATKI
Real Madrid altyapısından yetişen Gonzalo Garcia, geçen sezon İspanyol ekibinde 39 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, 8 gol ve 3 asistlik performans sergilerken santrforun yanı sıra forvet arkası ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.
Sarı-lacivertlilerin, Real Madrid forması giyen 22 yaşındaki Gonzalo Garcia'yı transfer listesine aldığı öne sürüldü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE MOURINHO'DAN ONAY İDDİASI
Sercan Hamzaoğlu'nun haberine göre Fenerbahçe, Gonzalo Garcia için Real Madrid'e resmi sözlü teklifini iletti. Haberde, Başkan Aziz Yıldırım'ın girişimleriyle aracı bir menajer üzerinden Jose Mourinho ile temas kurulduğu, Portekizli teknik adamın ise "Kulüpler anlaşırsa oyuncunun ayrılığına onay veririm." mesajını verdiği iddia edildi.
KİRALIK FORMÜLÜ MASADA
Fenerbahçe'nin transferi satın alma opsiyonlu kiralama modeliyle tamamlamak istediği ve bu doğrultuda tüm şartları zorladığı aktarıldı.
GEÇEN SEZON 11 GOLE KATKI
Real Madrid altyapısından yetişen Gonzalo Garcia, geçen sezon İspanyol ekibinde 39 resmi maçta görev aldı. Genç futbolcu, 8 gol ve 3 asistlik performans sergilerken santrforun yanı sıra forvet arkası ve sağ kanatta da forma giyebiliyor.