17 Yaş Altı Sultanlar namağlup Balkan şampiyonu!

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre milliler, Kosova'da düzenlenen 17 Yaş Altı Kadınlar Balkan Şampiyonası'ndaki son maçında Arnavutluk'u 25-5, 25-9 ve 25-11'lik setlerle 3-0 mağlup etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bu sonuçla organizasyonda 5'te 5 yapan milli takım, 14 puanla Balkan şampiyonu oldu. Türkiye'nin ardından ikinci sırayı 13 puanla Karadağ aldı.
Ay-yıldızlılar, daha önce Moldova, Kosova ve Bulgaristan'ı 3-0, Karadağ'ı ise 3-2 yenmişti.
Milli takımdan Nejla Guzonjic "en iyi orta oyuncu", Çağla Çağalayandere "en iyi pasör çaprazı", Ecrin Selin Türkyaşar ise "en değerli oyuncu" seçildi.
Ay-yıldızlılar, daha önce Moldova, Kosova ve Bulgaristan'ı 3-0, Karadağ'ı ise 3-2 yenmişti.
Milli takımdan Nejla Guzonjic "en iyi orta oyuncu", Çağla Çağalayandere "en iyi pasör çaprazı", Ecrin Selin Türkyaşar ise "en değerli oyuncu" seçildi.