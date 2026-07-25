Rafael Leao'dan Türkiye iddialarına yanıt!

Fenerbahçe ve Galatasaray ile transferde anılan Rafael Leao, DAZN Portugal'ın, "Rafael Leao Türkiye'ye imza atmaya yakın" haberine yaptığı yorumla gündem oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Portekizli yıldız, söz konusu paylaşımın altına "Sezon öncesi hazırlıklarıma başlamak üzereyim." yorumunu yaptı.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Transferi için Leao, "Kulüple kariyerimde yeni bir deneyim olasılığı hakkında konuşmuştum. Bunun olup olmayacağını bilmiyorum, 29'unda oraya (Milan'a) gitmem gerekiyor ve orada olduğum sürece, bana her şeyi veren formama her zaman saygı duyarak elimden gelenin en iyisini vereceğim." dedi.
Deneyimli oyuncu ayrıca, "Bana her açıdan çok yardımcı oldular ancak hayatta başka şeyler için de hedeflerimiz var ve eğer bu olursa seçenekleri değerlendireceğim, ama ben hala bir Milan oyuncusuyum." sözlerini sarf etti.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Rafael Leao'nun, kulübü Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
GELECEĞİ İÇİN AÇIKLAMA
Transferi için Leao, "Kulüple kariyerimde yeni bir deneyim olasılığı hakkında konuşmuştum. Bunun olup olmayacağını bilmiyorum, 29'unda oraya (Milan'a) gitmem gerekiyor ve orada olduğum sürece, bana her şeyi veren formama her zaman saygı duyarak elimden gelenin en iyisini vereceğim." dedi.
Deneyimli oyuncu ayrıca, "Bana her açıdan çok yardımcı oldular ancak hayatta başka şeyler için de hedeflerimiz var ve eğer bu olursa seçenekleri değerlendireceğim, ama ben hala bir Milan oyuncusuyum." sözlerini sarf etti.
MILAN İLE SÖZLEŞMESİ
Güncel piyasa değeri 50 milyon euro olarak gösterilen 27 yaşındaki Rafael Leao'nun, kulübü Milan ile sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor.
SEZON PERFORMANSI
Milan'da geride kalan sezonda 31 maçta süre bulan Rafael Leao, 10 gol attı ve 3 asist yaptı.