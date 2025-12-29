Eczaneler cumartesi - pazar açık mı, kaça kadar açık 2026 | Hafta sonu eczane çalışma saatleri

Eczaneler ilaç almak isteyen vatandaşlar için oldukça büyük bir öneme sahip. Özellikle mesai saatleri dışında ve hafta sonları eczanelerin açık olup olmadığı en çok merak edilen konular arasında yerini alıyor. En çok ihtiyaç duyulan kurumlar arasında bulunan eczanelerin cumartesi günü hizmet verip vermediği ise sorgulananlar arasında. İşte 2026 Eczane çalışma saatleri…Eczaneler, resmi tatiller ve Pazar günleri haricinde hizmetlerine kesintisiz devam ediyor. Yani eczaneler cumartesi günleri de açık oluyor.Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatleri içinde yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyor.Eczaneler, resmi tatiller ve pazar günleri dışında hizmetlerine kesintisiz bir şekilde devam ediyor. Eczaneler cumartesi günleri normal mesai saatlerinde, yani 09.00 ile 19.00 saatleri arasında hizmet veriyorlar.Hafta içi: 09.00- 19-00Cumartesi: 09.00- 19.00Pazar: Nöbetçi eczaneler hizmet veriyor.Eczaneler hafta içi (Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma) ve hafta sonu) Cumartesi günleri saat 09.00'da açılıyor, akşam 19.00'da kapanıyor.