Fenerbahçe'nin bu sezonki hücum gücünü sırtlayan Marco Asensio, Anderson Talisca ve Kerem Aktürkoğlu üçlüsü, Trabzonspor deplasmanında alınan kritik 3 puanlık galibiyette de başroldeydi.
Karşılaşmada perdeyi açan gol Talisca'dan gelirken, Kerem ile Asensio da birer gol ve asistle 3-2'lik zaferin mimarları arasında yer aldı. Sarı-lacivertliler'in bu sezon Süper Lig, Avrupa kupaları, Türkiye Kupası ve Süper Kupa'da kaydettiği toplam 76 golün 43'ü bu üçlüden geldi. Bu da takımın gollerinin yüzde 56'sının söz konusu oyuncular tarafından atıldığını ortaya koyuyor.
Asensio kariyerinin en üretken dönemini geçiriyor. Tüm kulvarlarda 29 maçta forma giyen İspanyol yıldız, 12 gol ve 9 asistlik performans sergiledi. Gösterdiği istikrarlı grafikle takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Asensio'nun yeniden İspanya Milli Takımı'na çağrılması güçlü bir ihtimal olarak görülüyor.
Talisca ise 35 resmi karşılaşmada 21 gol ve 4 asistlik katkı sağladı ve takımın en golcü ismi konumunda bulunuyor. Kerem Aktürkoğlu da 29 maçta 9 gol atıp 6 asist yaparak hücum hattına önemli destek verdi.
