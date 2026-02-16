16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Kyrie'den Gazze'de öldürülen gazetecilere destek

NBA All-Star karşılaşmasında boy gösteren Kyrie Irving, Gazze'de hayatını kaybeden gazetecileri destekleyen bir t-shirt ile sahaya çıktı.

calendar 16 Şubat 2026 10:23
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
Kyrie'den Gazze'de öldürülen gazetecilere destek
Dallas Mavericks forması giyen ABD'li basketbolcu Kyrie Irving, NBA All-Star maçında Gazze'de öldürülen gazetecilere destek mesajı içeren bir tişörtle görüntülendi.
ABD'nin Los Angeles şehrinde oynanan NBA All-Star maçını izleyen Irving'in üzerinde "Press (Basın)" yazılı tişörtü giydiği görünürken tişörtün iç kısmında ise "Dünyaya gerçekleri gösteren Gazze'deki sevgili gazetecilerimize ithaf edilmiştir" ifadesi yer aldı.

Daha önce Gazze ve Filistin'e desteğiyle gündeme gelen 33 yaşındaki yıldız, Gazze'deki soykırıma dikkati çekmek için bir basın toplantısında kefiye takmıştı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
