16 Şubat
Kasımpaşa-Karagümrük
20:00
16 Şubat
Girona-Barcelona
23:00
16 Şubat
Cagliari-Lecce
22:45
16 Şubat
Rio Ave-Moreirense
23:15
16 Şubat
Real Sociedad B-Malaga
22:30

Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finali ilk maçında

Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finali ilk maçında, deplasmanda Paris Saint Cloud takımıyla karşılaşacak

calendar 16 Şubat 2026 10:46
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Galatasaray Daikin, CEV Kupası çeyrek finali ilk maçında
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Voleybol Kadınlar CEV Kupası çeyrek final ilk maçında Galatasaray Daikin, 17 Şubat Salı günü Fransa'nın Levallois Paris Saint Cloud ekibiyle deplasmanda karşılaşacak.
Paris'te oynanacak müsabaka saat 22.00'de başlayacak.

Play-off turunda Almanya'nın Allianz MTV ekibini, sahasında 3-1, deplasmanda da 3-2 mağlup eden sarı-kırmızılılar, adını çeyrek finale yazdırmıştı.

Mücadelenin rövanşı 25 Şubat Çarşamba günü Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda saat 20.00'de oynanacak.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 22 17 4 1 55 15 55
2 Fenerbahçe 22 15 7 0 51 20 52
3 Trabzonspor 22 13 6 3 43 26 45
4 Göztepe 22 11 8 3 27 12 41
5 Beşiktaş 22 11 7 4 40 29 40
6 Başakşehir 22 9 6 7 38 25 33
7 Samsunspor 22 7 9 6 25 27 30
8 Kocaelispor 22 8 6 8 21 22 30
9 Gaziantep FK 22 7 7 8 29 38 28
10 Alanyaspor 22 5 11 6 24 25 26
11 Antalyaspor 22 6 5 11 22 35 23
12 Gençlerbirliği 22 6 5 11 28 33 23
13 Rizespor 22 4 9 9 26 35 21
14 Konyaspor 22 4 8 10 25 35 20
15 Eyüpspor 22 4 6 12 18 35 18
16 Kasımpaşa 21 3 7 11 16 29 16
17 Kayserispor 22 2 10 10 17 43 16
18 Karagümrük 21 3 3 15 18 39 12
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.